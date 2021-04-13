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Україна змусить Росію вивести свої війська з окупованих територій, - Кулеба

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 13:00
Україна змусить Росію вивести свої війська з окупованих територій, - Кулеба Фото: Росія стягує війська до кордонів України (gur.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що у країни є інструменти, щоб змусити РФ вивести свої війська з окупованих територій. Мова йде про Донбас та Крим.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі

За його словами, в України є відповідний інструментарій.

"Як далеко Росія може просунутися? Я нічого не виключаю, але я вірю, що в нас є зараз всі інструменти не тільки, щоб запобігти, щоб Росія хоч один крок вперед зробила, але також і щоб примусити її вивести війська з окупованих територій", - заявив він.

Наживо з Брюсселя. Спільний підхід до преси міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Tuesday, April 13, 2021

Крім того, Кулеба заявив, що Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках: в Криму, на півночі і на Донбасі.

Раніше у Держдепі попередили про наслідки для РФ у разі нової агресії проти української держави.

Нагадаємо, у Росії назвали провокацією захід кораблів Військово-морських сил США в Чорне море на тлі стягування військ до кордону України. Кажуть, що є "високий ризик інцидентів".

Раніше США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

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