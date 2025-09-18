Данные передают в ТЦК? В ГПСУ объяснили, как действуют после задержания нарушителей на границе
После задержания украинцев призывного возраста при попытке незаконного пересечения границы для выезда из страны, работники Государственной пограничной службы Украины информируют об этом представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в рамках очередного выпуска проекта Центра противодействия дезинформации "ІПсО і люди".
Нарушителей какого возраста задерживают пограничники
Представитель ГПСУ поделился, что нарушители, которых задерживают пограничники, бывают разной возрастной категории.
"Если говорить (о ситуации, - Ред.) до изменений в правила, когда разрешили выезжать с 18 до 22 лет включительно, то, конечно, что были и нарушители... 18 лет, 19 лет и т.д. Потому что ограничение (на выезд из Украины, - Ред.) в целом действовало с 18 лет до 60", - рассказал он.
При этом Демченко напомнил: после задержания для нарушителей предусмотрена административная ответственность.
Как действуют пограничники после задержания граждан
"В то же время мы информируем также и представителей территориальных центров комплектования. Для того чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные", - сообщил представитель ГПСУ.
Он объяснил, что речь идет о "комплексе взаимодействия", который происходит между Государственной пограничной службой и другими государственными органами.
"Но один пример отмечу. Что даже в Государственной пограничной службе есть люди, проходят сейчас службу, которых задерживали на границе за попытку незаконного пересечения границы", - рассказал Демченко.
Он отметил, что "в отношении них проверка осуществлялась ТЦК - находились ли они в розыске, подпадали ли под мобилизацию".
"Они могли быть в дальнейшем мобилизованы и они переходят службу в подразделениях Государственной пограничной службы", - объяснил спикер ГПСУ.
Правда ли, что нарушители сразу попадают на фронт
По словам Демченко, во время или после задержания нарушителей "никаких ни "мясных штурмов", ни каких-либо других действий, чем это предусмотрено законодательством и всеми инструкциями по прохождению службы, не происходит".
Он сообщил, что даже если человек попал в ряды любого подразделения составляющих сил обороны Украины после того, как пытался незаконно пересечь границу, "для него в первую очередь - подготовка".
"После того - слаживание в подразделении. И только после того - выполнение задач уже на том участке, где он попадает. Но это не обязательно сразу линия фронта", - подчеркнул пресс-секретарь ГПСУ.
В завершение он отметил, что "те ребята, которые служат и в Государственной пограничной службе, имея такой бэкграунд за своей спиной (относительно попыток незаконного пересечения границы), они говорят: "Я зря волновался".
