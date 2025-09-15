ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ

Киев, Понедельник 15 сентября 2025 14:10
UA EN RU
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Мария Кучерявец
Эксперт: Андрей Демченко

В Госпогранслужбе не фиксируют массового выезда мужчин в возрасте 18-22 лет из страны после изменения правил пересечения границы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, статистические учеты ведения по возрастным категориям ГПСУ ничем не определены, и она ее не ведет.

"Поэтому апеллировать цифрами не буду. Но с 28 августа, когда изменения в правила пересечения границы вступили в силу и во время действия военного положения позволили пересекать границу для мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно, существенного увеличения, массового наплыва на пассажиропоток эта категория не несет",- сказал Демченко изданию.

Он отметил, что конечно эта категория пересекает границу на выезд из Украины. Но, обращает внимание спикер ГПСУ, не надо забывать, что они пересекают границу и на въезд в Украину.

"Движение происходит в обе стороны границы. Анализ по каждому из пунктов пропуска, на каждом участке, наблюдение наших инспекторов тех категорий, которых они оформляют, показывает, что это небольшая цифра по отношению к общему пассажиропотоку, который мы имеем в том числе на выезд из Украины",- добавил Демченко.

Разрешение на выезд мужчин в возрасте 18-22 лет

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украине действует военное положение и мобилизация. Из-за этого мужчинам от 18 до 60 лет был запрещен выезд за пределы страны, за исключением отдельных категорий.

Однако в конце августа правительство приняло постановление, которое открыло возможность мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать государственную границу во время военного положения. Документ уже обнародован, а нормы вступили в силу.

В то же время ограничения продолжают действовать для отдельных групп. Речь идет о тех, кто занимает должности в органах государственной власти или местного самоуправления - они, как и раньше, смогут выезжать только в командировки.

Изменения касаются и тех граждан, которые находятся за пределами Украины.

Пограничники обращают внимание, что для пересечения границы молодым мужчинам, как и другим категориям, необходимо иметь при себе загранпаспорт и военно-учетный документ - в бумажном или электронном формате.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Граница с Украиной Выезд за границу Пограничники
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"