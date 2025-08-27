ua en ru
Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ

Украина, Среда 27 августа 2025 10:35
Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ Фото: произошли изменения в пересечении границы мужчинами (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая, Мария Кучерявец

В Украине изменили правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18-22 года. Теперь для выезда за пределы Украины они должны иметь при себе военно-учетный документ наряду с паспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко.

В комментарии РБК-Украина Демченко отметил, что правительство приняло внесение изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины

"По распространенной в настоящее время информации с момента вступления в силу принятых изменений право пересекать государственную границу Украины в случае введения на территории Украины военного положения будут иметь граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно", - отметил он.

В то же время, представитель ГПСУ пояснил, что стоит обратить внимание и на то, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-14 указанных Правил, то есть на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц, может осуществляться по-прежнему только в служебную командировку.

"О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы так и военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины", - подчеркнул он.

Демченко также подчеркнул, что пропуск этой категории граждан, в отношении которой приняты изменения, пограничники начнут обеспечивать после публикации этих изменений и вступления их в силу.

Мужчинам до 22 лет разрешили выезд за границу

Напомним, что вчера, 26 августа, украинским мужчинам в возрасте до 22 лет разрешили выезд за границу.

Как отметила премьер Украины Юлия Свириденко, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. По ее словам, речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.

Подробнее о новых изменениях можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что новые правила пересечения границы для мужчин до 22 лет до сих пор не действуют, ведь не опубликовано решение Кабмина. Согласно правилам, изменения вступят в силу только на следующий день после официального опубликования постановления.

Добавим, что вопрос о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет в Верховной Раде поднимали еще в июле 2025 года.

Тогда глава парламента Руслан Стефанчук говорил, что граждане в данной возрастной категории не подлежат мобилизации, однако ограничены в реализации ряда своих прав. Именно поэтому, по его словам, необходимо было наработать механизм, который позволит обеспечить им такую возможность.

