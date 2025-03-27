Уклонистам отменяют штрафы: какие решения принимают суды по мобилизации

Сколько украинцев игнорируют штрафы за нарушение мобилизационных правил, возможно ли отменить штраф в самом ТЦК и какие решения принимают украинские суды – подробнее в материале журналистки РБК-Украина Катерины Гончаровой.

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Уже почти год в Украине действуют ужесточенные правила мобилизации: за необновление учетных данных и неявку по повесткам предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч для физлиц. Для юридических – размеры штрафов еще выше. Если их не оплатить, грозят другие санкции: от ареста счетов до лишения прав управлять автомобилем. Это должен решить суд.

Впрочем, многие украинцы не спешат платить штрафы за такие нарушения. С начала года по неуплаченным штрафам открыли почти столько же производств, как за весь прошлый год. А вот суды в большинстве становятся на сторону граждан и отменяют штрафы. Некоторых штрафов можно избежать и вообще без обращений в суд.

Сколько украинцев не платят штрафы от ТЦК

Кабмин в прошлом году выделил деньги на печать повесток, которые начали отправлять военнообязанным "Укрпочтой". Осенью объявили о планах напечатать 900 тысяч повесток. На печать и отправку из резервного фонда госбюджета было выделено 71,82 млн грн.

Ранее врученной считалась только та повестка, которую давали лично под подпись. Теперь даже если человек не пришел за повесткой на почту, а письмо вернулось обратно, документ все равно считают врученным. Если человек не приходит по повестке в ближайшие дни, запускается механизм штрафов.

По законам, штраф за несвоевременное обновление данных или неявку в ТЦК и СП надо оплатить не позднее чем за 15 дней после получения постановления. Если просрочить срок, сумма удваивается. Сколько повесток отправлять по "Укрпочте" – такого ограничения нет, и если их игнорировать, штрафы могут накапливаться. У тех, кто "насобирал" штрафов более чем на 160 тысяч гривен, имущество могут выставить на государственные торги.

Но часть тех, кто эти штрафы уже получили, платить их все же не спешат. Количество просроченных и неуплаченных штрафов за нарушение правил воинского учета в Украине резко растет, говорят в Опендатабот.

Украинцы не спешат платить штрафы за неявку в ТЦК, количество производств увеличивается (фото: Getty Images)

"С начала года открыто уже около 10 тысяч исполнительных производств из-за просроченных штрафов – это почти равно показателю за весь прошлый год. В то же время украинцы не спешат рассчитываться со штрафами. Среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не оплачено 52%", – говорится в публикации компании по состоянию на 10 марта.

Наиболее активно в этом году штрафуют украинцев на Днепропетровщине (1,053 производств), в Киеве (1 003) и на Полтавщине (916).

Для многих украинцев такие штрафы – это существенные суммы, говорит РБК-Украина один из адвокатов, который ведет дела военнообязанных.

"Нередко человек получает штраф и решает просто сидеть дома. Кто-то ждет какой-то "амнистии", другие просто смотрят, как все будет складываться дальше. Конечно, затягивать этот вопрос не надо, его надо решать. Но, прогнозирую, часть этих людей оплатит штраф, когда заработает возможность оплатить его с 50% скидкой, как предусматривает закон, который недавно приняла Рада. Сейчас ждем, чтобы его подписал президент", – рассказывает он.

Какие решения принимают суды

Сейчас в Украине немало тех, кто с удивлением узнал о штрафе, а сам повестки не получал. Случайно обнаруживают сообщение в "Дии", что у них есть штраф или даже что арестовали счета.

Часть военнообязанных решает идти в суд и доказывать, что их оштрафовали неправомерно. Хотя придется оплатить судебные сборы и довольно долго ждать само решение суда, в большинстве случаев суд все же становится на их сторону, говорит РБК-Украина Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

Он исследовал судебную практику по определенным параметрам за период с мая 2024 года до марта 2025 года по делам, где рассматривали вопрос об отмене постановления в деле об админправонарушении по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП Украины, то есть за нарушение законодательства о мобилизации. Юрист обнаружил такие результаты рассмотрения дел: 2 954 исков удовлетворены полностью или частично и еще 835 исков оставлено без удовлетворения.

"Если исходить из таких простых расчетов, то можно ориентировочно определить, что суды отменяют штрафы примерно в 78% случаев. Это высокий процент", – говорит он.

На практике суды отменяют штрафы по разным причинам, и каждый случай индивидуален, объясняет Боярчуков.

"В некоторых случаях суды отменяли штрафы, потому что в повестке неправильно прописано имя истца. В некоторых случаях по тем причинам, что к истцу применили редакцию ст. 210-1 КУоАП, которой еще не было в момент совершения правонарушения. А в некоторых по основаниям ненадлежащего направления повестки истцу или по основаниям ненадлежащего уведомления о рассмотрении дела об административном правонарушении", – объясняет собеседник.

В судах чаще становятся на сторону граждан, отменяя штрафы за повестки, которые присылали с нарушениями (фото: Getty Images)

Большинство судебных решений, которыми отменены штрафы, мотивированы ненадлежащим направлением повестки истцу или ненадлежащим уведомлением о рассмотрении дела об админправонарушении.

Рассматривая такие дела, суды начали проверять трекеры "Укрпочты". И обнаружили, что некоторые повестки присылают с нарушениями алгоритма.

Например, Восьмой апелляционный административный суд установил, что повестка вернулась в ТЦК 15 октября 2024 года, хотя саму явку человеку назначили на 14 октября. Получается, человек фактически не мог получить повестку вовремя, и суд признал, что его должным образом не оповестили.

Похожая ситуация была и в деле, которое рассматривал Третий апелляционный административный суд. Там повестку вернули из-за "отсутствия адресата", но доказательств того, что мужчина знал о ее поступлении, не было. Кроме того, в день прибытия повестки почтовое отделение не работало, в субботу работало только 4 часа, в воскресенье и понедельник было закрыто, а во вторник повестку вернули обратно в ТЦК.

В итоге в обоих случаях суды отменили штрафы. Оба мужчины, кстати, не подлежали мобилизации: у одного уже была отсрочка, у другого еще с 2014 года была инвалидность.

Но юристы в разговоре с РБК-Украина обращают внимание: в ситуациях, когда суды отменяют штрафы, речь идет о случаях, когда действительно было какое-то нарушение алгоритма информирования человека, или другие ошибки. А в большинстве случаев штрафуют законно – то есть за то, что человек действительно не обновил данные, проигнорировал повестку и не идет в ТЦК. Да и нарушителей на самом деле гораздо больше. По разным оценкам, учетные данные за 2024 год так и не обновили более 6 миллионов украинцев.

Можно ли отменить штраф без суда

Есть много тех, у кого приложение Резерв+ "светится" красным, и есть подпись "зафиксировано нарушение воинского учета". В большинстве это означает, что дело передали полиции, которая подает человека в розыск. И любая проверка на ближайшем блокпосту – это потенциальная ситуация, когда нарушителя могут доставить в ТЦК, чтобы выяснить детали ситуации.

Иногда бывает, что людям и без обращения в суд удается сняться с розыска, если докажут в самом военкомате, что повестку не получали.

В Бучанском ТЦК на Киевщине – большая очередь из тех, кому надо сняться с розыска. Здесь этот вопрос решают в единственном кабинете, где сотрудник работает всего несколько часов в день с перерывом на обед. За это время успевает принять 2-3 человека. Все растягивается на недели, и мужчины даже создали чат ожидающих в очереди. Приходят, когда уже доходит очередь непосредственно к ним. Параллельно под кабинетом - отдельная живая очередь. Вне очереди принимают только тех, кого ловит и привозит полиция.

В очереди как и те, у кого есть бронь или отсрочка, так и те, у кого брони нет, кто получил повестку и вовремя по ней не пришел.

"Процесс такой. Если вы приходите и говорите, что не согласны со штрафом, вам говорят, чтобы вы шли в горсовет или на "Укрпочту", в зависимости кто присылал повестку. Берете там документ о том, что повестку от них вы не получали. На это может уйти больше недели. Далее приносите этот документ в ТЦК. Случаи разные, но таким образом есть шансы, что с розыска вас снимут без уплаты штрафа", – говорит РБК-Украина один из мужчин из очереди.

В приложении Резерв+ многие украинцы случайно обнаруживают статус "нарушение воинского учета" (Виталий Носач/РБК-Украина)

То, что в розыск иногда попадают "автоматически", самих сотрудников ТЦК не удивляет.

"Побратим обнаружил себя "в розыске", когда уже год служил на передовой и участвовал в боях под Покровском. Бывает и такое, что "в розыске" человек с отсрочкой", – признает один из работников военкомата. Но говорит, что это не от желания штрафовать всех подряд и создавать преграды, потому что ТЦК и без того загружены работой.

Причины, говорит он, бывают действительно разные: где-то в Резерв+ из других реестров вовремя не подтянулись данные о том, что у мужчины трое детей, и это уже дело ЗАГСов, потому что это их реестры. Или когда человек только что оформил отсрочку, а это совпало во времени с тем, что повестку ему уже отправили буквально за несколько дней до того. Человек по той повестке не пришел, и поэтому попал в "розыск".

"Если человек предоставит документальные доказательства, что повестку не получал, юридический отдел военкомата обычно идет навстречу", – рассказывает он.

Как часто лишают прав управлять авто

Еще одна мера, которую исполнительная служба может применить к неплательщикам штрафов – лишение прав управлять автомобилем, пока человек не выполнит требования ТЦК или пока это требование не отзовут. Лишить такого права может только решение суда.

Но за год действия усиленных мобилизационных законов на практике до этого дело доходит нечасто. По крайней мере, массовой практикой пока не стало. Даже несмотря на большое количество выписанных штрафов, первый в Украине случай, когда мужчину лишили прав управлять автомобилем, произошел только в начале февраля этого года.

"Сейчас можем констатировать, что количество таких обращений от РТЦК и СП в суд не превышает 50 дел по всей территории Украины", – говорит в комментарии РБК-Украина адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко.

Главной причиной неэффективности такого метода воздействия на нарушителей законодательства она считает длительность судебной процедуры привлечения к ответственности.

"Потому что судебные органы во время военного положения и так имеют бешеную нагрузку", – отмечает она. По ее словам, влияет и то, что судебные заседания запрещают проводить во время воздушных тревог и то, что электроснабжение может быть нестабильным.

Лишение прав управлять автомобилем массовым явлением пока не стало, а вот счета во исполнение суда блокируют чаще (фото: Getty Images)

"Также необходимость уплаты судебного сбора за подачу иска в суд тоже является определенным ограничивающим фактором, потому что в госбюджете не предусмотрены такого рода расходы на РТЦК и СП, поэтому ТЦК массово и не используют данную возможность", – комментирует Елена Хоменко.

А вот счета за неуплату штрафа блокируют значительно чаще. Это возможно также только после решения, которое затем передают исполнительной службе.

"За нарушение мобилизации на данный момент заблокированы счета 26 тысяч человек", – ответили РБК-Украина на наш запрос в пресс-службе Министерства юстиции.

Чтобы не доводить до судебных дел, юристы советуют не игнорировать штрафы и платить их, а эффективнее всего это решать, лично посетив ТЦК.

У ТЦК есть три месяца, чтобы наложить штраф

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, у государственного органа есть только три месяца на исполнение постановления об административном взыскании, говорит РБК-Украина юрист практики военного права ЮК "Приходько и Партнеры" Даниил Гончаренко.

"То есть если было совершено админнарушение, связанное с правилами воинского учета, а потом наложено постановление о штрафе, то у ТЦК и СП действительно есть три месяца на то, чтобы реализовать это постановление", – говорит он.

Если же речь идет о сроках от даты совершения правонарушения, то для статей, предусматривающих ответственность за нарушение правил учета и мобилизации, используются особые сроки. Админвзыскание могут наложить в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.

"Здесь это работает так: если человек нарушил правила воинского учета, и это было обнаружено, то у ТЦК есть три месяца на вынесение постановления о штрафе. Но это касается только админответственности. Данные сроки никоим образом не касаются розыска, не снимают с лица обязанности обновить данные, пройти ВВК и тому подобное. В то время как административная ответственность может быть погашена, розыск человеку никто не снимет, он останется", – говорит Гончаренко.

То же, добавляет он, касается и нарушения правил учета. Оно останется даже при закрытии дела об административном правонарушении.

"Законодательство четко прописывает, каким образом можно избавиться от розыска: самому лично обратиться в ТЦК, обновить данные в Резерв+ и тому подобное", – объясняет специалист.