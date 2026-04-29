Украину просили не бить по нефти РФ из-за кризиса на Ближнем Востоке, - Зеленский

21:20 29.04.2026 Ср
2 мин
Президент ответил на призывы Запада прекратить удары по РФ
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина продолжает наносить удары по российским энергообъектам, несмотря на призывы международных партнеров ограничить такие атаки из-за ситуации на мировых рынках.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства телеканалу Newsmax.

Позиция Украины относительно ударов по РФ

По его словам, партнеры просили Украину воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру России. Свои просьбы они аргументировали глобальными вызовами в энергетической сфере, которые возникли из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Однако Зеленский ответил отказом на такие обращения, поскольку Россия продолжает ежедневно атаковать украинские города и объекты критической инфраструктуры.

Перспективы "энергетического перемирия"

Президент отметил, что Украина теоретически готова рассмотреть вопрос прекращения взаимных ударов по энергетике, но пока никаких официальных предложений по этому поводу не было.

"Никто не предлагал нам энергетического прекращения огня. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим любым образом", - подчеркнул Зеленский во время интервью.

"Дальнобойные" санкции Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно назвал критические потери нефтяных портов России от "дальнобойных" санкций Украины. В частности, украинские операции существенно сокращают нефтяной экспорт врага.

Кроме того, 28 апреля Силы обороны осуществили тройной удар по ключевому НПЗ России в Туапсе. Из-за масштабного пожара на нефтетерминале местные власти были вынуждены начать эвакуацию населения.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Украина увеличила дальность ударов по РФ на 170%. Рекордным достижением стало поражение Ухтинского НПЗ в 2026 году, что подтверждает растущие возможности украинских беспилотников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО