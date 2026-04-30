"Далекобійні санкції" по нафті РФ досягли максимуму за чотири місяці, - Bloomberg

У квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого рівня з грудня. Це скоротило переробку нафти до багаторічного мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Масштаби ударів

Як пише видання, за квітень було завдано щонайменше 21 удар по російських нафтопереробних заводах, морських об'єктах та інфраструктурі нафтопроводів.

Метою цих дій є зменшення доходів, які Москва отримує від світових ринків нафти.

Ситуація на заводах

Україна повернулася до стратегії неодноразових атак на окремі нафтопереробні заводи. Такий підхід максимізує завдану шкоду і перешкоджає швидкому ремонту.

Зокрема, роботу великого Туапсинського НПЗ було зупинено через три удари за останні два тижні.

Масштабні пожежі на об'єкті спричинили екологічну кризу, а місцева влада змушена боротися з розливами нафтопродуктів і токсичними викидами у повітря.

Ураження нафтопроводів

Україна також посилила атаки на російську мережу нафтопроводів. Протягом квітня було уражено щонайменше п'ять насосних станцій глибоко всередині російської території.

Проте російська мережа нафтопроводів виявилася стійкою, що дозволило перенаправити потоки нафти з пошкоджених об'єктів. Тому ці удари поки не мали тривалого впливу на внутрішні поставки.