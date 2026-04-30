"Далекобійні санкції" по нафті РФ досягли максимуму за чотири місяці, - Bloomberg
У квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого рівня з грудня. Це скоротило переробку нафти до багаторічного мінімуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Масштаби ударів
Як пише видання, за квітень було завдано щонайменше 21 удар по російських нафтопереробних заводах, морських об'єктах та інфраструктурі нафтопроводів.
Метою цих дій є зменшення доходів, які Москва отримує від світових ринків нафти.
Ситуація на заводах
Україна повернулася до стратегії неодноразових атак на окремі нафтопереробні заводи. Такий підхід максимізує завдану шкоду і перешкоджає швидкому ремонту.
Зокрема, роботу великого Туапсинського НПЗ було зупинено через три удари за останні два тижні.
Масштабні пожежі на об'єкті спричинили екологічну кризу, а місцева влада змушена боротися з розливами нафтопродуктів і токсичними викидами у повітря.
Ураження нафтопроводів
Україна також посилила атаки на російську мережу нафтопроводів. Протягом квітня було уражено щонайменше п'ять насосних станцій глибоко всередині російської території.
Проте російська мережа нафтопроводів виявилася стійкою, що дозволило перенаправити потоки нафти з пошкоджених об'єктів. Тому ці удари поки не мали тривалого впливу на внутрішні поставки.
"Далекобійні санкції" в дії
Нагадаємо, удари по російській нафтовій інфраструктурі є частиною стратегії України, спрямованої на зменшення непередбачених доходів, які Москва отримує від продажу енергоносіїв.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський нещодавно відзначав критичні втрати нафтових портів Росії, підкреслюючи, що внаслідок українських ударів та "далекобійних" санкцій експорт ворога суттєво скорочується.
Останніми днями інтенсивність атак на віддалені об'єкти зросла. Зокрема, українські дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України.
Там тривалий час не вдається загасити пожежу, здіймається сильний дим та проводилася евакуація.
Крім того, з'явилися нові супутникові знімки наслідків третього за місяць удару по Туапсинському НПЗ, які фіксують серйозні пошкодження інфраструктури об'єкта.