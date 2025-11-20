Слухи о "мирном плане" для Украины от США и увольнение двух министров: новости за 19 ноября

"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты

США и Россия подготовили для Украины мирный план, который предусматривает выполнение максималистских требований Кремля.

По данным неназванных источников Reuters, США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должна принять подготовленные Вашингтоном рамки окончания войны с Россией.

Гринчук уволили с должности главы Минэнерго на фоне коррупционного скандала

Верховная Рада поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины. За ее отставку проголосовали 315 народных депутатов.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сразу в сессионном зале подписал постановление об увольнении Гринчук.

После обысков и скандала в энергетике. Рада отправила Галущенко в отставку

Герман Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, уволили с должности.

"За" его отставку с поста главы Минюста проголосовали 323 народных депутатов Верховной Рады.

Россия ударила по многоэтажкам в Тернополе ракетами Х-101, - Воздушные силы

Российские оккупанты ночью ударили по многоэтажкам в Тернополе. Для этого они использовали крылатые ракеты Х-101.

Известно, что погибли по меньшей мере 25 человек. Еще более 70 - получили ранения.

В "Слуге народа" выступили за формирование новой коалиции и правительства

Во фракции "Слуга народа" заявили о желании создать новую коалицию на фоне резонансного антикоррупционного расследования НАБУ и САП о деятельности преступной группировки, связанной с Тимуром Миндичем.

После создания коалиции нардепы предлагают перейти к формированию правительства национальной устойчивости.