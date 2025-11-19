ua en ru
Россия ударила по многоэтажкам в Тернополе ракетами Х-101, - Воздушные силы

Тернополь, Среда 19 ноября 2025 17:22
UA EN RU
Россия ударила по многоэтажкам в Тернополе ракетами Х-101, - Воздушные силы Фото: Россия ударила по многоэтажке в Тернополе (t.me/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты использовали для ночного удара по высоткам в Тернополе крылатые ракеты Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Официально. В многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Фото: обломки российской ракеты Х-101 (t.me/kpszsu)

Оккупанты запускали такие ракеты с шести Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья"), четырех Ту-160 (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка"). Пуски совершали с Вологодской и Астраханской областей.

Правоохранители уже изучают обломки российских ракет, чтобы установить и документировать новый теракт россиян против мирных украинцев.

По состоянию на 16:00 им удалось найти идентифицировать обломки одной из крылатых ракет, которая попала по девятиэтажке. Ракета была произведена в четвертом квартале 2025 года.

В Воздушных силах обратили внимание, что российские ракеты Х-101 содержат компоненты и комплектующие, которые производят компании из США, Китая, Тайваня, Германии, Нидерландов и не только.

Также военные добавили, что такий трагедий можно было избежать, если бы Россия не находила пути обхода западных санкций.

Стоит заметить, что ракета Х-101 - это крылатая ракета большой дальности, разработанная в России. Ее враги запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Она использует малозаметные технологии, летит на малых высотах и имеет дальность, превышающую несколько тысяч километров.

Удар по Тернополю

Напомним, в ночь на 19 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, "прилеты" были в Тернополе.

В результате удара россиян в городе была разрушена многоэтажка. В еще одном многоквартирном доме начался пожар.

По состоянию на сейчас известно, что погибли по меньшей мере 25 человек. Еще более 70 - получили ранения.

Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Воздушные силы Украины Война в Украине Ракетный удар Ракеты
