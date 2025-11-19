ua en ru
Главная » Новости » Политика

В "Слуге народа" выступили за формирование новой коалиции и правительства

Украина, Среда 19 ноября 2025 14:39
В "Слуге народа" выступили за формирование новой коалиции и правительства Фото: Никита Потураев (sluga-narodu com)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Во фракции "Слуга народа" заявили о желании создать новое правительство и коалицию на фоне резонансного антикоррупционного расследования НАБУ и САП о деятельности преступной группировки, связанной с Тимуром Миндичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Никиту Потураева в Facebook.

В обращении депутаты отмечают, что масштабы коррупции и дальнейший кризис доверия к государственным институтам представляют прямую угрозу для Украины.

Представители фракции заявили, что "неприкасаемых не должно быть", и все фигуранты расследования на высших госдолжностях должны быть уволены немедленно. В случае выявления новых причастных лиц к ним должны быть применены самые жесткие санкции, предусмотренные законом.

Также фракция выразила полную поддержку НАБУ и САП, подчеркнув, что все органы власти должны содействовать следствию, а любые попытки давления или дискредитации антикоррупционных структур неприемлемы.

Новая коалиция

В заявлении депутаты призывают создать коалицию национальной устойчивости с участием всех проукраинских сил в парламенте, чтобы восстановить доверие граждан и партнеров.

"Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению", - сказано в сообщении.

После создания коалиции нардепы предлагают перейти к формированию правительства национальной устойчивости.

"После формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию правительства национальной устойчивости", - пишет Потураев.

Такое правительство должно быть:

  • сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей",
  • составлено из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах,
  • ориентированный на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

В "Слуге народа" также отметили важность соблюдения конституционного баланса между президентом, Верховной Радой и Кабинетом Министров. В заявлении указано, что деятельность Офиса президента должна быть максимально прозрачной и лишенной неформального влияния лиц, причастных к коррупции.

"Мы убеждены, что президент Украины использует результаты этого расследования и четкий запрос общества, как возможность для очистки и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту Главы государства как внутри страны, так и среди наших международных партнеров", - сказано в обращении.

Собеседник РБК-Украина отметил, что точное количество подписей пока неизвестно, поскольку заявление "открытое", но он отметил - кто запостил себе это заявление, тот его и поддержал.

Среди таких нардепов в частности:

  • Никита Потураев
  • Галина Третьякова
  • Богдан Яременко
  • Игорь Васильев

Что предшествовало

Напомним, что 10 ноября НАБУ заявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, участники организации регулярно получали "откаты" от контрагентов, а незаконные средства отмывали в офисе в центре Киева, принадлежащем семье бывшего нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача.

11 ноября НАБУ обнародовало доказательства, что этот офис посещал экс-вице-премьер Алексей Чернышов. После огласки скандала в отставку подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Сегодня Рада поддержала их отставку. Однако ни Гринчук ни Галущенко не присутствовали на голосовании.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".

Все детали операции НАБУ под названием "Мидас" - в материале РБК-Украина.

Владимир Зеленский Верховная рада Слуга народа
