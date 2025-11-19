В "Слуге народа" выступили за формирование новой коалиции и правительства

Во фракции "Слуга народа" заявили о желании создать новое правительство и коалицию на фоне резонансного антикоррупционного расследования НАБУ и САП о деятельности преступной группировки, связанной с Тимуром Миндичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Никиту Потураева в Facebook.

В обращении депутаты отмечают, что масштабы коррупции и дальнейший кризис доверия к государственным институтам представляют прямую угрозу для Украины.

Представители фракции заявили, что "неприкасаемых не должно быть", и все фигуранты расследования на высших госдолжностях должны быть уволены немедленно. В случае выявления новых причастных лиц к ним должны быть применены самые жесткие санкции, предусмотренные законом.

Также фракция выразила полную поддержку НАБУ и САП, подчеркнув, что все органы власти должны содействовать следствию, а любые попытки давления или дискредитации антикоррупционных структур неприемлемы.

Новая коалиция

В заявлении депутаты призывают создать коалицию национальной устойчивости с участием всех проукраинских сил в парламенте, чтобы восстановить доверие граждан и партнеров.

"Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению", - сказано в сообщении.

После создания коалиции нардепы предлагают перейти к формированию правительства национальной устойчивости.

"После формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию правительства национальной устойчивости", - пишет Потураев.

Такое правительство должно быть:

сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей",

составлено из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах,

ориентированный на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

В "Слуге народа" также отметили важность соблюдения конституционного баланса между президентом, Верховной Радой и Кабинетом Министров. В заявлении указано, что деятельность Офиса президента должна быть максимально прозрачной и лишенной неформального влияния лиц, причастных к коррупции.

"Мы убеждены, что президент Украины использует результаты этого расследования и четкий запрос общества, как возможность для очистки и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту Главы государства как внутри страны, так и среди наших международных партнеров", - сказано в обращении.

Собеседник РБК-Украина отметил, что точное количество подписей пока неизвестно, поскольку заявление "открытое", но он отметил - кто запостил себе это заявление, тот его и поддержал.

Среди таких нардепов в частности: