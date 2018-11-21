Чубаров прокоментував обшук ФСБ в окупованому Криму

Фото: Рефат Чубаров (https://twitter.com/UKRinPL)

Звинувачення, з якими приходять російські окупанти до будинків кримських татар, служать причинами репресій

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував інформацію про обшук ФСБ у жителя анексованого Росією Криму, кримськотатарського активіста Ісмета Меметова за підозрою в "причетності до діяльності Меджлісу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, швидше за все, це був привід, щоб провести у нього обшуки.

"Він людина, яку поважають сусіди. Можливо, ходив по судах близьких для нього людей, але не більше. Будь-які звинувачення, з якими приходять російські окупанти до будинків кримських татар, є такими, щоб служили наступними причинами репресій кримських татар", - сказав Чубаров.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії проводять обшук у мешканця анексованого Криму, кримськотатарського активіста Ісмета Меметова.

Також повідомлялося, що окупаційна влада в Криму посилила тиск на правозахисників, які допомагають політв'язням. Зокрема, юристам розсилають попередження про неприпустимість екстремістської діяльності".