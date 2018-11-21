ФСБ в оккупированном Крыму проводит обыск в доме крымскотатарского активиста

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Российские силовики проводят обыск у крымскотатарского активиста Исмета Меметова

Сотрудники Федеральной службы безопасности России проводят обыск у жителя Старого Крыма, крымскотатарского активиста Исмета Меметова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

Сообщается, что российские силовики проводят "оперативно-розыскные мероприятия". Меметова подозревают в причастности к деятельности запрещенному в России Меджлиса крымскотатарского народа.

По версии ФСБ, Меметов осуществляет" финансирование Меджлиса и хранит экстремистскую литературу".

Сам Меметов связывает данное давление со своим активным посещением судов по политическим заключенным и активной гражданской позицией.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационная "власть" в Крыму усилила давление на правозащитников, которые помогают политзаключенным. В частности, юристам рассылают предупреждение "о недопустимости экстремистской деятельности".

Ранее в оккупированном Джанкое российские силовики задержали нескольких участников религиозной организации "Свидетели Иеговы".