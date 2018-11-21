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Чубаров прокомментировал обыск ФСБ в оккупированном Крыму

Новости » Общество    21.11.2018 - 14:40
Чубаров прокомментировал обыск ФСБ в оккупированном Крыму
Фото: Рефат Чубаров (https://twitter.com/UKRinPL)

Обвинения, с которыми приходят российские оккупанты к домам крымских татар, служат причинами репрессий

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал информацию об обыске ФСБ у жителя аннексированного Россией Крыма, крымскотатарского активиста Исмета Меметова по подозрению в "причастности ​к деятельности Меджлиса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, скорее всего, это был повод, чтобы провести у него обыски.

"Он человек, которого уважают соседи. Возможно, ходил по судам близких для него людей, но не больше. Любые обвинения, с которыми приходят российские оккупанты к домам крымских татар, являются такими, чтобы служили последующими причинами репрессий крымских татар", - сказал Чубаров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Федеральной службы безопасности России проводят обыск у жителя аннексированного Крыма, крымскотатарского активиста Исмета Меметова.

Также сообщалось, что оккупационная "власть" в Крыму усилила давление на правозащитников, которые помогают политзаключенным. В частности, юристам рассылают предупреждение "о недопустимости экстремистской деятельности".

 

ФСБ в оккупированном Крыму проводит обыск в доме крымскотатарского активиста
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