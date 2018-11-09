В оккупированном Крыму усилили давление на защитников политзаключенных

Фото: спецслужбы РФ вручают предупреждение правозащитникам (crimeahrg.org)

Правозащитники в оккупированном Крыму подозревают, что российская власть ведет против них следственные действия

Оккупационная "власть" в Крыму усилила давление на правозащитников, которые допомоагають политзаключенным. В частности, юристам рассылают предупреждение "о недопустимости экстремистской деятельности", передает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Сообщается, что на днях в Симферополе в офис адвокатов, которые ведут дела политзаключенных, без разрешительных документов ворвались российские силовики.

"Сотрудники "Центра по противодействию экстремизму" во главе со старшим прокурором Валентином Чуприной пришли в балаклавах и вручили предостережение адвокату Эмилю Курбединову "о недопустимости экстремистской деятельности", - отметили правозащитники.

Отмечается, что так называемый старший прокурор владеет информацией об одиночных пикетах, в подготовке которых якобы участвует Курбединов. Адвокат Эдем Семедляев назвал этот документ "черной меткой" для юристов и активистов.

"Эта бумага не имеет никаких юридических оснований для задержания. Но они таким образом демонстрируют, что эти люди под пристальным вниманием и контролем", - сказал Курбединов.

27 октября 2018 во время заседания организации "Крымская солидарность", которая поддерживает политзаключенных и их семьи, такие предостережения получили Эдем Семедляев, юрист Лиля Гемеджи и координатор инициативы Дилявер Меметов.

По словам Семедляева, изучение этих документов показало, что против юристов велись следственно-оперативные действия.

"Мы разослали запросы - какие оперативно-следственные действия в отношении нас, адвокатов, проводили и почему мы об этом узнали только сейчас. Поскольку есть специальный порядок проведения таких действий в отношении адвокатов. К сожалению, пока на наш запрос никто не ответил", - рассказал Семедляев.

Как отметили в Крымской правозащитной группе", это не первый случай давления на эту организацию. В частности, в январе этого года на заседание в Судаке ворвались ОМОНовцы якобы из-за анонимного сообщения о подозрительной сумке в участников.

О ситуации, складывающейся в Крыму, украинские правозащитники, включая "Крымскую правозащитную группу", сообщили правительственным и неправительственным международным организациям и ООН.

Напомним, в анексованому Россией Крыма, после проведенного утром 8 ноября российскими силовиками обыска в пгт Азовское Джанкойского района, супруги крымских татар Аблялима и Айджан Аблямитових доставили в управление ФСБ России в Крыму.