Черный день для Костюк. Украинка окончательно распрощалась с US Open, потерпев второе поражение подряд

Вторая ракетка Украины Марта Костюк после поражения в 1/8 финала одиночного разряда Открытого чемпионата США, проиграла и парный поединок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

US Open-2025. Женский парный разряд, 1/8 финала

Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (Бельгия) - Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 6:4, 6:1

Детали матча

В дуэте с румынкой Русе украинка в двух сетах уступила паре Кудерметова /Мертенс, которая посеяна на турнире под четвёртым номером. Матч длился 1 час и 21 минуту.

Костюк вышла на корт во второй раз за день - всего лишь через несколько часов после почти трехчасового матча одиночного разряда против Каролины Муховой.

В первом сете Костюк и Русе вели 4:3 с брейком, но до конца встречи выиграли лишь один гейм. Всего за матч украинка и её партнёрша допустили шесть двойных ошибок, реализовали один брейк, но проиграли четыре свои подачи.

Таким образом, Костюк окончательно покидает турнир в Нью-Йорке.

Исторический турнир для Костюк

Выход в третий круг US Open в паре стал уже четвертым в карьере Костюк. Впрочем, ни разу ей не удалось преодолеть эту стадию.

В то же время нынешнее участие в турнире стало для нее историческим: Марта стала первой украинкой, которая смогла дойти до 1/8 финала одновременно в одиночном и парном разрядах на турнире Grand Slam.

Как Марта играла на US Open-2025

В одиночном разряде Костюк одолела британку Кэти Бултер, турчанку Зейнеп Сонмез, а в третьем круге уверенно разобралась с француженкой Диан Парри. Таким образом, она впервые в карьере пробилась в четвертый круг US Open.

Параллельно украинка участвовала в парном разряде, где выступала в тандеме с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

В стартовом матче дуэт уверенно преодолел испанско-итальянскую пару Джессики Бузас Манейро и Элизабетты Коччаретто. А в 1/16 финала - Костюк и Русе выбили 14-х сеяных - бразильянку Беатрис Хаддад Майю и немку Лауру Зигемунд.