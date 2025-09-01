Единственная украинка на турнире: Марта Костюк пробилась в 1/8 финала в паре

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с румынской партнершей Еленой-Габриэлой Русе прошли в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, одолев четырнадцатый сеяный дуэт Беатрис Хаддад Мая и Лауру Зигмунд в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уверенная победа над посеянными соперницами

В матче второго круга парного разряда US Open 2025 украинско-румынский дуэт одержал убедительную победу со счетом 6:3, 6:2.

Поединок длился 1 час 24 минуты, и преимущество Костюк и Русе было очевидным на протяжении всей игры. Во второй партии соперницы вообще не смогли зацепиться за подачу украинско-румынского дуэта.

Костюк и Русе подали один раз навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейков.

На счету Беатрис Хаддад Мая и Лауры Зигмунд не было ни одного эйса, они совершили шесть ошибок на подаче и дважды проиграли свою подачу.

Следующие соперницы и планы в одиночном разряде

В третьем круге парного разряда Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе встретятся с четвертым сеяным дуэтом Вероникой Кудерметовой и Элизе Мертенс.

На старте турнира украино-румынский дуэт победил Джессику Бузас Манейро и Элизабетту Коччаретто, демонстрируя стабильную игру на сетке и надежную подачу.

Также, Костюк продолжает борьбу и в одиночном разряде. 1 сентября в Нью-Йорке украинка проведет матч четвертого круга против чешки Каролины Муховой, пытаясь повторить или превзойти свой лучший результат на US Open.

Единственная украинка на турнире

Марта Костюк осталась единственной представительницей Украины на нынешнем US Open в обоих разрядах. Ведь турнир для Украины начался непросто.

В первом круге свои выступления завершила Юлия Стародубцева, которая уступила "нейтралке" Анне Блинковой.

Другая украинка Даяна Ястремская проиграла Анастасии Павлюченковой и также выбыла из турнира.

Вслед за ними и первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно проиграла венгерке Анне Бондарь и покинула соревнования.