ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Единственная украинка на турнире: Марта Костюк пробилась в 1/8 финала в паре

Понедельник 01 сентября 2025 07:07
UA EN RU
Единственная украинка на турнире: Марта Костюк пробилась в 1/8 финала в паре Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с румынской партнершей Еленой-Габриэлой Русе прошли в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, одолев четырнадцатый сеяный дуэт Беатрис Хаддад Мая и Лауру Зигмунд в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уверенная победа над посеянными соперницами

В матче второго круга парного разряда US Open 2025 украинско-румынский дуэт одержал убедительную победу со счетом 6:3, 6:2.

Поединок длился 1 час 24 минуты, и преимущество Костюк и Русе было очевидным на протяжении всей игры. Во второй партии соперницы вообще не смогли зацепиться за подачу украинско-румынского дуэта.

Костюк и Русе подали один раз навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейков.

На счету Беатрис Хаддад Мая и Лауры Зигмунд не было ни одного эйса, они совершили шесть ошибок на подаче и дважды проиграли свою подачу.

Следующие соперницы и планы в одиночном разряде

В третьем круге парного разряда Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе встретятся с четвертым сеяным дуэтом Вероникой Кудерметовой и Элизе Мертенс.

На старте турнира украино-румынский дуэт победил Джессику Бузас Манейро и Элизабетту Коччаретто, демонстрируя стабильную игру на сетке и надежную подачу.

Также, Костюк продолжает борьбу и в одиночном разряде. 1 сентября в Нью-Йорке украинка проведет матч четвертого круга против чешки Каролины Муховой, пытаясь повторить или превзойти свой лучший результат на US Open.

Единственная украинка на турнире

Марта Костюк осталась единственной представительницей Украины на нынешнем US Open в обоих разрядах. Ведь турнир для Украины начался непросто.

В первом круге свои выступления завершила Юлия Стародубцева, которая уступила "нейтралке" Анне Блинковой.

Другая украинка Даяна Ястремская проиграла Анастасии Павлюченковой и также выбыла из турнира.

Вслед за ними и первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно проиграла венгерке Анне Бондарь и покинула соревнования.

Ранее мы писали, что трансляция US Open в Украине впервые будет доступна с украинской аудиодорожкой.

Также читайте, как изменились позиции украинских теннисистов в рейтинге WTA перед стартом US Open.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк
Новости
Макрон пригласил европейских лидеров в Париж для переговоров об Украине, - FT
Макрон пригласил европейских лидеров в Париж для переговоров об Украине, - FT
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим