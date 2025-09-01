ua en ru
Национальный рекорд Костюк! Украинка впервые в истории вышла в 1/8 US Open в двух разрядах

Понедельник 01 сентября 2025 12:17
UA EN RU
Национальный рекорд Костюк! Украинка впервые в истории вышла в 1/8 US Open в двух разрядах Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк создала историческое достижение для национального тенниса. На Открытом чемпионате США-2025 она стала первой украинкой, которой удалось выйти в 1/8 финала одновременно в одиночном и парном разряде.

О новом рекорде украинки - сообщает РБК-Украина.

Путь к 1/8 финала в одиночном разряде

Для 22-летней Костюк этот турнир стал настоящим прорывом. Впервые в карьере она пробилась в четвертый круг US Open.

На пути к историческому результату украинка одолела сразу трех соперниц: сначала британку Кэти Бултер, затем турчанку Зейнеп Сонмез, а в третьем круге уверенно разобралась с француженкой Диан Парри.

Эта победная серия позволила Костюк выйти в 1/8 финала одного из самых престижных турниров мира, где ее уже ждет встреча с чешкой Каролиной Муховой, 13-й ракеткой мирового рейтинга.

Успех в парном турнире

Параллельно украинка приняла участие в парном разряде, где выступает в тандеме с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. В стартовом матче дуэт уверенно преодолел испанско-итальянскую пару Джессики Бузас Манейро и Элизабетты Коччаретто.

Настоящим успехом стала победа в 1/16 финала, где Костюк и Русе выбили 14-х сеяных - бразильянку Беатрис Хаддад Майю и немку Лауру Зигемунд.

Теперь в 1/8 финала их ожидает поединок против одного из сильнейших дуэтов мира - четвертых сеяных, "нейтральной" Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс.

Национальный рекорд

Благодаря этому результату Костюк стала первой представительницей Украины, которой удалось одновременно пробиться во вторую неделю турнира "Grand Slam" в обоих разрядах.

Ранее украинские теннисистки также достигали стадии 1/8 финала на мэйджорах, но делали это в разные годы. Среди них - Екатерина и Алена Бондаренко, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, а также сама Костюк.

В частности, Марта играла в 1/8 финала на Ролан Гаррос и Australian Open, однако только в Нью-Йорке смогла объединить эти достижения в рамках одного турнира.

Впереди ключевые матчи

Оба поединка украинки - и в одиночном, и в парном разряде - запланированы на понедельник, 1 сентября.

Также читайте о новом достижении Марты Костюк в топ-100 WTA.

Кроме того, смотрите видео эффектного удара Ястремской, который WTA признала лучшим в июле.

