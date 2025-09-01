ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Костюк уступила Муховой после 3-часового матча на US Open: как прошел бой

Понедельник 01 сентября 2025 23:35
UA EN RU
Костюк уступила Муховой после 3-часового матча на US Open: как прошел бой Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прекратила выступления в одиночном разряде US Open-2025. В матче 1/8 финала она уступила чешской теннисистке Каролине Муховой, которая занимает 13-е место мирового рейтинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Ход матча с Муховой

Соперницей Костюк в 1/8 финала стала опытная чешская теннисистка Каролина Мухова, финалистка одного из предыдущих турниров "Большого шлема".

Первый сет начался для украинки неудачно - Мухова выиграла три гейма подряд и в итоге завершила партию в свою пользу (6:3).

Во втором сете инициативу перехватила Костюк, которая вела 3:1, однако соперница сравняла счет. Судьба партии решилась на тайбрейке, где украинка не оставила шансов чешке - 7:0.

В решающем сете Мухова вновь оказалась сильнее, завершив матч победой 6:3. Общая продолжительность поединка составила 2 часа 50 минут.

За это время Костюк выполнила шесть сейвов против одного у соперницы, однако допустила больше двойных ошибок (7 против 2).

Как Костюк прошла в четвертый круг

Украинка начала турнир с уверенной победы над британкой Кэти Бултер в двух сетах (6:4, 6:4).

Во втором круге Костюк в трехсетовой битве одолела турчанку Зейнеп Сонмез (7:5, 6:7, 6:3). Далее на ее пути стала француженка Диан Парри, которую украинка обыграла также в трех сетах.

Этот результат стал для Марты лучшим на US Open - впервые в карьере она вышла в четвертый круг турнира Большого шлема в США.

Что дальше для Костюк

Несмотря на вылет из одиночного разряда, Марта продолжит выступления на турнире. В паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе она сыграет в 1/8 финала против четвертой сеяной пары - "нейтральной" Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизы Мертенс.

Выход в четвертый круг US Open-2025 стал лучшим результатом Костюк на этом турнире за всю карьеру. Всего на уровне "Большого шлема" ее наивысшее достижение - четвертьфинал Australian Open-2024.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим