Только встреча с Путиным. Украина не обсуждала другие форматы диалога с РФ, - Зеленский

Украина рассматривала пока только встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Другие форматы контактов с агрессором не обсуждались.

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, он отреагировал на те предложения по переговорам, которые были озвучены и Россией и США.



"Я готов на встречу с ним (Путиным - ред.). Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что на возможных переговорах будет не один. При этом Украина в рамках возможных переговоров рассматривает только то, что было предложено.