Трамп допустил встречу с Путиным в Турции, но есть нюанс

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп допустил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции 15 мая, если последний прибудет на переговоры с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует The Guardian.

По словам Трампа, он пока не знает, появится ли диктатор на переговорах Турции.

"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. ... Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это выясним", - заявил он во время разговора с журналистами.

Clash Report пишет, что Трамп также заявил, что плотный график не помешает ему встретиться с Путиным "ради спасения жизней".