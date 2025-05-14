Кто поедет от России? В Стамбуле до сих пор не знают состав делегации на переговоры
Формат переговоров между Украиной и Российской Федерацией в Стамбуле еще не определен.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
По его словам, Турция рассчитывает на участие делегаций из России и США в этих переговорах.
"Сейчас нас ждет невероятно интенсивное дипломатическое движение. Сейчас идет невероятно интенсивное дипломатическое движение. Очень много сторон ведут переговоры друг с другом", - сказал Фидан.
Он отметил, что пока окончательная структура встречи пока не определена. Он выразил оптимизм относительно результатов будущих переговоров и напомнил, что Анкара с самого начала войны последовательно выступает за ее скорейшее завершение.
"Есть определенные делегации, есть делегации, которые сейчас определяются. Точный формат еще не определен. Но, как вы знаете с самого начала, наша позиция заключается в том, чтобы закончить эту войну. Как Турция, мы хотим, чтобы закончилась не только война в Украине, но и война в Газе, войны в Африке, другие войны в нашем регионе", - заявил министр.
Мирные переговоры в Стамбуле
После завершения объявленного Владимиром Путиным трехдневного "перемирия" с 8 по 11 мая, Украина вместе с европейскими союзниками из "Коалиции решительных" выдвинули России ультиматум: с 12 мая должно начаться полное 30-дневное прекращение огня. В случае отказа, Европейский Союз пообещал ввести против Москвы новый пакет жестких санкций.
В ответ Путин заявил, что Россия не признает ультиматумов и предложил возобновить мирные переговоры в Стамбуле 15 мая. Турция согласилась выступить посредником на этих переговорах
Президент Владимир Зеленский согласился посетить Стамбул 15 мая, потому что не хочет обижать президента США Дональда Трампа. В то же время, Путин до сих пор не ответил, готов ли лично посетить переговоры в Турции.
Все что известно о возможных переговорах в Турции - читайте в материале РБК-Украина.
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