ua en ru
Ср, 14 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кто поедет от России? В Стамбуле до сих пор не знают состав делегации на переговоры

Среда 14 мая 2025 15:44
UA EN RU
Кто поедет от России? В Стамбуле до сих пор не знают состав делегации на переговоры Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Формат переговоров между Украиной и Российской Федерацией в Стамбуле еще не определен.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

По его словам, Турция рассчитывает на участие делегаций из России и США в этих переговорах.

"Сейчас нас ждет невероятно интенсивное дипломатическое движение. Сейчас идет невероятно интенсивное дипломатическое движение. Очень много сторон ведут переговоры друг с другом", - сказал Фидан.

Он отметил, что пока окончательная структура встречи пока не определена. Он выразил оптимизм относительно результатов будущих переговоров и напомнил, что Анкара с самого начала войны последовательно выступает за ее скорейшее завершение.

"Есть определенные делегации, есть делегации, которые сейчас определяются. Точный формат еще не определен. Но, как вы знаете с самого начала, наша позиция заключается в том, чтобы закончить эту войну. Как Турция, мы хотим, чтобы закончилась не только война в Украине, но и война в Газе, войны в Африке, другие войны в нашем регионе", - заявил министр.

Мирные переговоры в Стамбуле

После завершения объявленного Владимиром Путиным трехдневного "перемирия" с 8 по 11 мая, Украина вместе с европейскими союзниками из "Коалиции решительных" выдвинули России ультиматум: с 12 мая должно начаться полное 30-дневное прекращение огня. В случае отказа, Европейский Союз пообещал ввести против Москвы новый пакет жестких санкций.

В ответ Путин заявил, что Россия не признает ультиматумов и предложил возобновить мирные переговоры в Стамбуле 15 мая. Турция согласилась выступить посредником на этих переговорах

Президент Владимир Зеленский согласился посетить Стамбул 15 мая, потому что не хочет обижать президента США Дональда Трампа. В то же время, Путин до сих пор не ответил, готов ли лично посетить переговоры в Турции.

Все что известно о возможных переговорах в Турции - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стамбул Перемирие России и Украины Мирные переговоры Война в Украине Турция
NEWS
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия