Кто поедет от России? В Стамбуле до сих пор не знают состав делегации на переговоры

Формат переговоров между Украиной и Российской Федерацией в Стамбуле еще не определен.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

По его словам, Турция рассчитывает на участие делегаций из России и США в этих переговорах.

"Сейчас нас ждет невероятно интенсивное дипломатическое движение. Сейчас идет невероятно интенсивное дипломатическое движение. Очень много сторон ведут переговоры друг с другом", - сказал Фидан.

Он отметил, что пока окончательная структура встречи пока не определена. Он выразил оптимизм относительно результатов будущих переговоров и напомнил, что Анкара с самого начала войны последовательно выступает за ее скорейшее завершение.

"Есть определенные делегации, есть делегации, которые сейчас определяются. Точный формат еще не определен. Но, как вы знаете с самого начала, наша позиция заключается в том, чтобы закончить эту войну. Как Турция, мы хотим, чтобы закончилась не только война в Украине, но и война в Газе, войны в Африке, другие войны в нашем регионе", - заявил министр.