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Если Путин приедет: Зеленский назвал две ключевые темы возможной встречи

Среда 14 мая 2025 06:33
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Если Путин приедет: Зеленский назвал две ключевые темы возможной встречи Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае встречи с главой Кремля Владимиром Путиным намерен обсудить прекращения огня и обмен всех пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Liberation.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", - сказал глава государства.

Он отметил, что россияне не будут доверять украинцам, а украинцы не будут доверять россиянам. Поэтому, по мнению президента, лишь внешние посредники могут гарантировать соблюдение всех договоренностей.

Зеленский подчеркнул важность надежного и сбалансированного посредничества, которое вызывало бы уважение у обеих сторон войны. В качестве возможного гаранта президент назвал США, считая, что участие Дональда Трампа может поощрить Путина к тому, чтобы приехать.

"Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение", - сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский призвал к новым санкциям против РФ, в частности, со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

На вопрос по поводу продолжительности конфликта, Зеленский заявил следующее:

"Никто не знает, как долго он продлится. Но не десять лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, в субботу Украина, США и "коалиция решительных" предложили Путину начать полное и безусловное прекращение огня на 30 дней, начиная с понедельника 12 мая. В ином случае, России пригрозили вводом новых санкций.

В ночь на воскресенье Путин выступил с обращением, в котором обошел тему 30-дневного перемирия, но предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Изначально Зеленский и европейские лидеры требовали остановить огонь, и лишь после переходить к теме переговоров. Однако чуть позже президент Украины заявил, что в пятницу будет в Стамбуле и будет ждать Путина лично.

Известно, что со стороны США на встрече будут спецпредставители Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф. Также должен присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, и в случае визита Путина, на встречу может прилетать сам Трамп.

Руководитель ОП Андрей Ермак вчера заявил, что если Путин не приедет в Турцию, это будет последним сигналом о нежелании РФ заканчивать войну.

Тем временем в Кремле заявляют, что Россия продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле, при этом не раскрывает состав своей делегации. Поэтому будет Путин на встрече или нет - вопрос открытый.

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