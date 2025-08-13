"Почему украинцы туда пошли": посол в Польше возмутился драками на концерте Коржа в Варшаве

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на события, которые произошли во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве. Дипломат раскритиковал действия украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

"Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион. Концерт был на русском языке, и те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", - заявил дипломат.

Боднар подчеркнул, что граждане, которые нарушают закон в Польше, должны нести ответственность в соответствии с местным законодательством. Он выразил уверенность, что польские правоохранительные органы примут все необходимые меры для наказания виновных.

"Украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны соблюдать действующие в Польше законы. Тот, кто нарушает закон и традиции, и кому не хватает понимания и чувства социальной чувствительности, должен быть привлечен к ответственности", - добавил он.

Посол также предостерег, что подобные инциденты играют на руку России и могут ухудшить отношения между Киевом и Варшавой.

"Чем больше таких провокаций, тем больше они угрожают нашим двусторонним отношениям и негативно влияют на украинцев, проживающих в Польше", - отметил дипломат.

По его словам, большинство участников конфликта приехали из других стран и не живут постоянно в Польше.

Он назвал инцидент "очень тревожным делом", что противоречит усилиям по укреплению партнерства между Украиной и Польшей.