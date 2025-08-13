"Почему украинцы туда пошли": посол в Польше возмутился драками на концерте Коржа в Варшаве
Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на события, которые произошли во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве. Дипломат раскритиковал действия украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
"Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион. Концерт был на русском языке, и те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", - заявил дипломат.
Боднар подчеркнул, что граждане, которые нарушают закон в Польше, должны нести ответственность в соответствии с местным законодательством. Он выразил уверенность, что польские правоохранительные органы примут все необходимые меры для наказания виновных.
"Украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны соблюдать действующие в Польше законы. Тот, кто нарушает закон и традиции, и кому не хватает понимания и чувства социальной чувствительности, должен быть привлечен к ответственности", - добавил он.
Посол также предостерег, что подобные инциденты играют на руку России и могут ухудшить отношения между Киевом и Варшавой.
"Чем больше таких провокаций, тем больше они угрожают нашим двусторонним отношениям и негативно влияют на украинцев, проживающих в Польше", - отметил дипломат.
По его словам, большинство участников конфликта приехали из других стран и не живут постоянно в Польше.
Он назвал инцидент "очень тревожным делом", что противоречит усилиям по укреплению партнерства между Украиной и Польшей.
Стычки на концерте Макса Коржа
Напомним, 9 августа во время выступления белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе им. К. Гурского в Варшаве некоторые посетители нарушили порядок, перепрыгивая через барьеры и попадая на поле стадиона, а также зажигали файеры.
Кроме того, во время концерта один из участников развернул флаг Украинской повстанческой армии с трезубцем, другой - сине-желтый флаг с символом "Идея Нация".
Всего полиция задержала 109 человек, а оштрафовала - 50 человек на общую сумму 11450 злотых.
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Россия пытается рассорить Украину и Польшу. По его мнению, антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше - это сценарий, "срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами".
Также Туск заявил, что Польша депортирует 63 человека после беспорядков на концерте Коржа, среди них 57 - граждане Украины.