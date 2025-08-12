ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Туск заявил о попытках России рассорить Украину и Польшу

Варшава, Вторник 12 августа 2025 13:45
UA EN RU
Туск заявил о попытках России рассорить Украину и Польшу Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пытается рассорить Украину и Польшу с приближением окончания войны. Это сценарий, срежиссированный диктатором Владимиром Путиным и иностранными агентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в X (Twitter).

Как отметил Туск, по мере того, как война в Украине приближается к концу, Россия делает все возможное, чтобы рассорить Киев и Варшаву.

"Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше - это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же", - заявил премьер.

Напомним, в Польше расследуют акт вандализма над памятником жертвам Волынской трагедии. Там неизвестные написали "Слава УПА" и изобразили красно-черный флаг.

Также отметим, что в апреле в Украине провели эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году. Это была первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.

В августе эксгумационные работы начали на территории бывшего кладбища во Львове.

Украина в свою очередь планирует в сентябре начать эксгумацию на территории Польши.

Стоит добавить что Польша оказывает Украине военную и политическую поддержку. На территории Польши находит логистический хаб, через который в Украину идет военная помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Украина Польша
Новости
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа