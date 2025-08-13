ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Чому українці туди пішли": посол в Польщі обурився бійками на концерті Коржа у Варшаві

Середа 13 серпня 2025 09:43
UA EN RU
"Чому українці туди пішли": посол в Польщі обурився бійками на концерті Коржа у Варшаві Фото: посол України в Польщі Василь Боднар (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на події, які сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Дипломат розкритикував дії українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Я не розумію, чому українці взагалі пішли на той стадіон. Концерт був російською мовою, і ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну", - заявив дипломат.

Боднар наголосив, що громадяни, які порушують закон у Польщі, мають нести відповідальність відповідно до місцевого законодавства. Він висловив упевненість, що польські правоохоронні органи вживуть усіх необхідних заходів для покарання винних.

"Українці, які, як і я, є гостями в цій країні, повинні дотримуватися чинних у Польщі законів. Той, хто порушує закон і традиції, і кому бракує розуміння та почуття соціальної чутливості, має бути притягнутий до відповідальності", - додав він.

Посол також застеріг, що подібні інциденти грають на руку Росії та можуть погіршити відносини між Києвом і Варшавою.

"Чим більше таких провокацій, тим більше вони загрожують нашим двостороннім відносинам і негативно впливають на українців, які проживають у Польщі", - зазначив дипломат.

За його словами, більшість учасників конфлікту приїхали з інших країн і не живуть постійно в Польщі.

Він назвав інцидент "дуже тривожною справою", що суперечить зусиллям зі зміцнення партнерства між Україною та Польщею.

Сутички на концерті Макса Коржа

Нагадаємо, 9 серпня під час виступу білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні ім. К. Гурського у Варшаві деякі відвідувачі порушили порядок, перестрибуючи через бар’єри та потрапляючи на поле стадіону, а також запалювали фаєри.

Крім того, під час концерту один з учасників розгорнув прапор Української повстанської армії з тризубом, інший - синьо-жовтий прапор із символом "Ідея Нація".

Загалом поліція затримала 109 осіб, а оштрафувала - 50 людей на загальну суму 11450 злотих.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія намагається розсварити Україну і Польщу. На його думку, антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі - це сценарій, "зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами".

Також Туск заявив, що Польща депортує 63 осіб після заворушень на концерті Коржа, серед них 57 - громадяни України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Україна Макс Корж
Новини
Повітряні сили відзвітували після нічого обстрілу України: знищено 34 цілі
Повітряні сили відзвітували після нічого обстрілу України: знищено 34 цілі
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія