"Чому українці туди пішли": посол в Польщі обурився бійками на концерті Коржа у Варшаві
Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на події, які сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Дипломат розкритикував дії українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
"Я не розумію, чому українці взагалі пішли на той стадіон. Концерт був російською мовою, і ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну", - заявив дипломат.
Боднар наголосив, що громадяни, які порушують закон у Польщі, мають нести відповідальність відповідно до місцевого законодавства. Він висловив упевненість, що польські правоохоронні органи вживуть усіх необхідних заходів для покарання винних.
"Українці, які, як і я, є гостями в цій країні, повинні дотримуватися чинних у Польщі законів. Той, хто порушує закон і традиції, і кому бракує розуміння та почуття соціальної чутливості, має бути притягнутий до відповідальності", - додав він.
Посол також застеріг, що подібні інциденти грають на руку Росії та можуть погіршити відносини між Києвом і Варшавою.
"Чим більше таких провокацій, тим більше вони загрожують нашим двостороннім відносинам і негативно впливають на українців, які проживають у Польщі", - зазначив дипломат.
За його словами, більшість учасників конфлікту приїхали з інших країн і не живуть постійно в Польщі.
Він назвав інцидент "дуже тривожною справою", що суперечить зусиллям зі зміцнення партнерства між Україною та Польщею.
Сутички на концерті Макса Коржа
Нагадаємо, 9 серпня під час виступу білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні ім. К. Гурського у Варшаві деякі відвідувачі порушили порядок, перестрибуючи через бар’єри та потрапляючи на поле стадіону, а також запалювали фаєри.
Крім того, під час концерту один з учасників розгорнув прапор Української повстанської армії з тризубом, інший - синьо-жовтий прапор із символом "Ідея Нація".
Загалом поліція затримала 109 осіб, а оштрафувала - 50 людей на загальну суму 11450 злотих.
Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія намагається розсварити Україну і Польщу. На його думку, антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі - це сценарій, "зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами".
Також Туск заявив, що Польща депортує 63 осіб після заворушень на концерті Коржа, серед них 57 - громадяни України.