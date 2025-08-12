Польша выдворит 57 украинцев после стычек на концерте Макса Коржа в Варшаве

Польша депортирует 63 человек после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве. Среди них 57 - граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого TVN24.

Туск заявил, что ситуация, которая так сильно шокировала общественное мнение, "наконец-то разрешилась". "Я говорю о беспорядках, актах агрессии и определенных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Это были абсолютно ненужные события, которые требовали быстрой реакции", - сказал премьер. По словам Туска, против 63 человек начато производство относительно выезда из Польши. Эти лица должны будут покинуть страну либо добровольно, либо под принуждением. Он добавил, что среди фигурантов 57 украинцев и шесть белорусов.