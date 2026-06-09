Поезда метро в Киеве предлагают оставлять на станциях во время атак РФ: что это изменит

Во время тревог в Киеве вагоны столичной подземки предлагают размещать на станциях, которые используют как укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию , опубликованную на портале Киевского городского совета (КГС).

Кто и когда зарегистрировал эту петицию

В четверг, 4 июня, на портале электронных петиций к КГС появилось предложение размещать вагоны столичного метрополитена на станциях при использовании их в качестве бомбоубежищ.

С этим вопросом к городским властям обратился автор петиции №14283 Денис Васильевич Якимчук.

Петиция насчет размещения вагонов метро на станциях при использовании их в качестве бомбоубежищ (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)

По состоянию на 20:00 понедельника, 8 июня, под петицией было собрано лишь 585 подписей (из 6 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей оставалось 55 дней.

Почему вагоны метро просят оставлять на станциях

Автор петиции напомнил, что во время массированных атак на столицу горожане используют станции метрополитена как укрытие для защиты своей жизни и жизни своих близких.

"К сожалению, станции, хоть и являются очень безопасным местом, не оборудованы для длительного пребывания людей, а рассчитаны только на кратковременное пребывание пассажиров", - констатировал он.

Активист уточнил, что ввиду этого там отсутствуют:

достаточное пространство;

необходимое количество мест для сидения.

"Из-за этого люди вынуждены самостоятельно обустраивать свой комфорт, размещая на станциях палатки, матрасы и стулья", - отметил Якимчук.

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Исходя из такой ситуации, подписанты петиции предлагают (считая это целесообразным) размещать поезда метрополитена непосредственно на подземных станциях - с беспрепятственным доступом к ним для населения.

Что может изменить предложенное решение

По мнению автора петиции, предложенные в ней изменения значительно повысят комфорт горожан при использовании станций в качестве укрытий:

создадут дополнительное пространство;

создадут дополнительные места для сидения;

увеличат количество людей, которые смогут обезопасить себя во время постоянных атак.

"Кроме повышения комфорта для киевлян, такое решение также будет способствовать защите поездов метрополитена от возможных атак, ведь они будут находиться на безопасной глубине", - добавил Якимчук.

В завершение он напомнил, что в случае возникновения аварийных ситуаций (таких как разрушение или пожар на входе или выходе из станции), поезда "могут быть использованы для экстренной эвакуации пострадавших".