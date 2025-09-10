Откроют ли в метро Киева уборные? Что и когда может измениться для пассажиров
Летом на сайте Киевского городского совета появилась петиция, которая предлагала разрешить пассажирам посещение туалетов в столичном метро. Отвечая на нее, мэр города Виталий Кличко сообщил: в штатном режиме работы метрополитена доступ посторонних лиц в служебные помещения запрещен.
Почему в метро Киева нет уборных для пассажиров
Согласно обнародованному ответу на петицию, проектирование и строительство новых, реконструкция и техническое переоснащение существующих линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена происходит в соответствии с государственными строительными нормами (которые утверждаются Министерством развития общин и территорий Украины).
При этом государственными строительными нормами, которые действовали на время проектирования и ввода в эксплуатацию существующих сооружений метрополитена, не было предусмотрено обустройство общественных туалетов.
То есть имеющиеся на станциях уборные:
- относятся к служебным помещениям;
- предназначены для работников коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
Могут ли пускать пассажиров в служебные уборные
В штатном режиме работы метрополитена доступ посторонних лиц в служебные помещения запрещен - из-за архитектурно-планировочных и инженерно-технических особенностей станций (в соответствии с Правилами технической эксплуатации метрополитенов Украины).
Кроме того, согласно ответу на петицию, в условиях военного положения введение доступа к служебным зонам станций метрополитена без надлежащего контроля неприемлемо, учитывая вопрос безопасности общественности.
Следовательно, контролируемое обеспечение доступа к служебным санитарным узлам имеющимся эксплуатационным персоналом станций метрополитена невозможно.
"В то же время отметим, что во время воздушной тревоги на станциях метрополитена, которые используются как укрытие для населения, обеспечивается свободный и бесплатный доступ к служебным санитарным узлам", - подчеркивается в ответе Кличко.
Запланированы ли уборные на новых участках метро
Исходя из ответа на петицию, во время нового строительства и реконструкции - должно быть предусмотрено размещение санитарных узлов в пределах вестибюля станции.
Уточняется, что в сложных условиях при реконструкции станции допускается устройство санитарных узлов:
- либо в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации;
- либо рядом со станцией на поверхности земли.
"В таком случае санитарные узлы должны иметь отдельную от метрополитена систему бытовой канализации", - отмечается в документе.
Сообщается также, что в ходе текущего планирования размещение санитарных узлов (с учетом доступности для маломобильных групп населения) было запроектировано в рамках строительства:
- станции метрополитена "Мостицкая";
- станции метрополитена "Варшавская".
Речь идет об участке Сырецко-Печерской линии метрополитена - от станции "Сырец" в направлении жилого массива "Виноградарь".
"Более того, санитарные узлы также будут обустраиваться во время проведения комплексных капитальных ремонтов станций метрополитена с учетом их индивидуальных конструктивных особенностей", - подытоживается в ответе Кличко.
Напомним, электронную петицию, которая предлагала разрешить посещение туалетов в метрополитене столицы пассажирам, было опубликовано на сайте Киевского городского совета 15 июля 2025 года.
В ней подчеркивалось, что киевский метрополитен - один из важнейших видов транспорта для жителей и гостей столицы, однако невозможность использования туалетов создает серьезные неудобства для пассажиров (особенно учитывая пересадки и длинные переезды между районами).
Исходя из этого, украинцы просили местные власти открыть доступ к туалету на каждой станции метро.
При этом уточнялось, что обеспечить чистоту и обслуживание можно было бы, введя символическую плату за пользование такой услугой.
