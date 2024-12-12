Диагностика и замена. Украинцам показали, как ремонтируют рельсы в метро Киева (фото)

Текущие работы по содержанию тоннелей, рельсов, контактных сетей и другого оборудования в метрополитене Киева продолжаются непрерывно. Каждую ночь к этому процессу привлекают около 400 работников профильной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Диагностика и замена рельсов в метро Киева

Замена рельсов - один из важных этапов содержания путевой инфраструктуры.

При этом работы выполняют исключительно в ночное время - когда движение поездов останавливают и снимают напряжение с контактного рельса.

Ремонтные работы в метро выполняют ночью (фото: Алексей Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

В КП рассказали, что специалисты подземки выполняют диагностику и, при необходимости, замену рельсов регулярно, поскольку это необходимо для поддержания надлежащего состояния инфраструктуры метрополитена.

Замену рельсов в метро выполняют при необходимости (фото: Алексей Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

Так, недавно была заменена часть изношенного рельса на перегоне между станциями "Майдан Незалежності" - "Площа Українських Героїв".

Замена части изношенного рельса (фото: Алексей Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

"Сейчас специалисты столичного метро устанавливали 25-метровый рельс весом почти 1 300 кг", - отметили в "Киевском метрополитене".

Рельсы весят немало (фото: Алексей Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

Украинцам показали также работу дефектоскопа - специального оборудования, которое используют для диагностики состояния рельсов.

Оборудование для диагностики состояния рельсов (фото: Алексей Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

"С помощью дефектоскопа специалисты контролируют состояние рельсов, выявляя дефекты на ранних стадиях. Это дает возможность вовремя провести ремонт или замену рельсового полотна", - объяснили в коммунальном предприятии.

Работа дефектоскопа (фото: Алексей Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

Уточняется, что в течение ночной смены одна бригада проводит диагностику около трех километров путей.

В целом же в метрополитене каждую ночь работает несколько бригад дефектоскопистов на каждой линии.

Публикация КП "Киевский метрополитен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)