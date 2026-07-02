Более 52 тысяч: во время атаки на Киев метро приютило рекордное количество людей
В ночь на 2 июля метрополитен Киева стал убежищем для рекордных 52 500 человек, включая почти 4 500 детей. Это самый высокий показатель за последние годы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Главное:
- Антирекорд безопасности: метрополитен стал спасением для рекордных 52 500 человек, в том числе почти 4 500 детей.
- Правила ночного пребывания: Для ночевки необходимо прибыть на станцию до закрытия на вход, предупредить полицию или работников метро и разместиться на платформе.
- Рекомендации для комфорта: горожанам советуют иметь с собой карематы, одеяла, запас воды, лекарства и средства по уходу за домашними животными.
- Как избежать толпы: по возможности выбирать центральные станции, поскольку они обычно менее загружены, чем станции в густонаселенных жилых массивах.
- Режим работы: Во время тревог 46 станций работают как укрытие круглосуточно, а днем метро функционирует в обычном режиме для пассажирских перевозок.
Как работает метро в режиме укрытия
На сегодняшний день 46 подземных станций продолжают работать в круглосуточном режиме как укрытие. Для доступа граждан открыты все без исключения вестибюли.
Тем, кто планирует оставаться на станции на всю ночь, в метрополитене советуют:
- прийти на станцию до момента ее закрытия на вход (график работы каждой станции можно проверить на странице метрополитена в Facebook);
- обязательно уведомить работников станции или полицию о намерении остаться на ночь;
- спуститься на платформу - там работники подскажут наиболее удобное и безопасное место для размещения.
Важно, что днем, когда воздушная тревога отсутствует, передвижение по станциям осуществляется на общих условиях.
В ночь на 2 июля в столичном метро укрывалось рекордное количество людей (фото: КГГА)
Что взять с собой для комфортного ночлега
Поскольку средняя температура на станциях составляет 17-18°C, а через туннели могут быть сквозняки, в администрации метрополитена отмечают необходимость подготовиться заранее.
Что следует иметь при себе:
- теплые вещи, одеяла и карематы;
- персональные лекарства и бутылку питьевой воды;
- средства гигиены (салфетки);
- для владельцев домашних животных - пеленки и пакетики для уборки.
Как избежать толпы
В коммунальном предприятии обращают внимание: наиболее загруженными во время тревог обычно являются станции в больших жилых массивах. В то же время, на центральных станциях людей в такие моменты меньше. Поэтому, если позволяет ситуация, горожан просят выбирать менее загруженные локации.
В метрополитене также призывают с пониманием относиться к персоналу. Именно эти люди обеспечивают бесперебойную работу станций в условиях войны, одновременно готовя подземку к полноценной работе для пассажиров днем.
Атака на Киев 2 июля
В ночь на 2 июля РФ совершила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Враг одновременно применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.
В результате атаки повреждено более чем 30 локаций почти во всех районах столицы. Больше всего пострадал Дарницкий район, там разрушена часть девятиперховки. Также повреждения получили жилые дома, медучреждение, подстанция экстренной медпомощи, гостиница и ряд других объектов. Около 90 человек получили ранения , 20 - погибли.