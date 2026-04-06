Почему после возвращения из СЗЧ уже нельзя выбрать себе бригаду: объяснение Решетиловой

"Да, нельзя прийти, куда захотел. Почему так сделали? Потому что в какой-то момент перемещение через СЗЧ стало нормой: ушел в СЗЧ, оказался в новой части, и это превратилось в такое броуновское движение", - отметила Решетилова.

По ее словам, "некоторые подразделения этим даже злоупотребляли, переманивая к себе военнослужащих и прямо присылая целые алгоритмы, что надо сделать, чтобы прийти к ним".

Как пояснила военный омбудсмен, такая практика негативно влияла на планирование.

"И ясно, что это негативно влияет на прогнозирование и планирование на тактическом уровне, оперативном или стратегическом. Потому что ты никогда не можешь предсказать, какое количество людей у тебя в конкретной части или на участке фронта. Так не должно быть", - добавила Решетилова.

Также омбудсмен опровергла распространенные слухи о том, что всех таких военных якобы автоматически отправляют в штурмовые подразделения.

"Это неправда. Они возвращаются в части приоритетного комплектования", - сказала Решетилова.

По ее словам, распределение зависит от актуальных потребностей армии.

"Например, в какой-то момент 225, 425 или 210 штурмовые полки были в приоритете, то они шли туда. Но когда формировалась новая 160-я бригада, то массово отправляли военнослужащих в нее, потому что она была в приоритетном комплектовании. Когда готовилась к выходу 61 бригада, то в приоритете были они", - пояснила омбудсмен.