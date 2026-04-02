Генштаб упростил возвращение из СЗЧ: что надо знать военным

10:00 02.04.2026 Чт
2 мин
Генштаб объяснил новые изменения относительно механизма возвращения из СЗЧ
aimg Константин Широкун
Генштаб упростил возвращение из СЗЧ: что надо знать военным Фото: Генштаб упростил возвращение из СЗЧ (Getty Images)

Генеральный штаб ВСУ упростил процедуру возвращения военнослужащих после самовольного оставления воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в ВСУ исключили промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, вид и тому подобное.

Документы на назначение теперь подаются напрямую от воинской части в Генеральный штаб.

По мнению Генштаба, эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц по препятствованию таким переводам.

При этом введенный механизм назначения или перемещения не меняет условия возвращения к службе после СЗЧ. В то же время внедренные изменения направлены на уменьшение таких случаев, поскольку новый механизм предлагает более демократичный подход в вопросе перевода в другую часть.

Однако отмечается, что рекомендательные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы.

Кроме того, Генеральным штабом ВС Украины осуществляются меры по уменьшению документооборота в части, касающейся отработки материалов по перемещению военнослужащих, с целью уменьшения времени принятия кадровых решений.

Решение вопроса ВЗЧ

Напомним, в Раде недавно объявили, что в ближайшее время хотят минимизировать количество случаев СЗЧ. Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что Кабмин представит комплексный подход.

Кроме того, недавно Офис генпрокурора ограничил доступ к информации о военных уголовных правонарушениях в условиях военного положения, потому что она относится к категории сведений с ограниченным доступом. В частности, скрыты данные о количестве СЗЧ в Силах Обороны.

РФ с ночи массированно атакует Харьков дронами: что известно о последствиях
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои