Генштаб упростил возвращение из СЗЧ: что надо знать военным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в ВСУ исключили промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, вид и тому подобное.

Документы на назначение теперь подаются напрямую от воинской части в Генеральный штаб.

По мнению Генштаба, эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц по препятствованию таким переводам.

При этом введенный механизм назначения или перемещения не меняет условия возвращения к службе после СЗЧ. В то же время внедренные изменения направлены на уменьшение таких случаев, поскольку новый механизм предлагает более демократичный подход в вопросе перевода в другую часть.

Однако отмечается, что рекомендательные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы.

Кроме того, Генеральным штабом ВС Украины осуществляются меры по уменьшению документооборота в части, касающейся отработки материалов по перемещению военнослужащих, с целью уменьшения времени принятия кадровых решений.