Генштаб упростил возвращение из СЗЧ: что надо знать военным
Генеральный штаб ВСУ упростил процедуру возвращения военнослужащих после самовольного оставления воинской части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
Отмечается, что в ВСУ исключили промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, вид и тому подобное.
Документы на назначение теперь подаются напрямую от воинской части в Генеральный штаб.
По мнению Генштаба, эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц по препятствованию таким переводам.
При этом введенный механизм назначения или перемещения не меняет условия возвращения к службе после СЗЧ. В то же время внедренные изменения направлены на уменьшение таких случаев, поскольку новый механизм предлагает более демократичный подход в вопросе перевода в другую часть.
Однако отмечается, что рекомендательные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы.
Кроме того, Генеральным штабом ВС Украины осуществляются меры по уменьшению документооборота в части, касающейся отработки материалов по перемещению военнослужащих, с целью уменьшения времени принятия кадровых решений.
Решение вопроса ВЗЧ
Напомним, в Раде недавно объявили, что в ближайшее время хотят минимизировать количество случаев СЗЧ. Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что Кабмин представит комплексный подход.
Кроме того, недавно Офис генпрокурора ограничил доступ к информации о военных уголовных правонарушениях в условиях военного положения, потому что она относится к категории сведений с ограниченным доступом. В частности, скрыты данные о количестве СЗЧ в Силах Обороны.