Чому після повернення з СЗЧ вже не можна вибрати собі бригаду: пояснення Решетилової

"Так, не можна прийти, куди захотів. Чому так зробили? Тому що в якийсь момент переміщення через СЗЧ стало нормою: пішов у СЗЧ, опинився в новій частині, і це перетворилося на такий броунівський рух", - зазначила Решетилова.

За її словами, "деякі підрозділи цим навіть зловживали, переманюючи до себе військовослужбовців і прямо надсилаючи цілі алгоритми, що треба зробити, щоб прийти до них".

Як пояснила військовий омбудсман, така практика негативно впливала на планування.

"І ясно, що це негативно впливає на прогнозування і планування на тактичному рівні, оперативному чи стратегічному. Бо ти ніколи не можеш передбачити, яка кількість людей у тебе в конкретній частині чи на ділянці фронту. Так не має бути", - додала Решетилова.

Також омбудсман спростувала поширені чутки про те, що всіх таких військових нібито автоматично відправляють у штурмові підрозділи.

"Це неправда. Вони повертаються у частини пріоритетного комплектування", - сказала Решетилова.

За її словами, розподіл залежить від актуальних потреб армії.

"Наприклад, у якийсь момент 225, 425 чи 210 штурмові полки були в пріоритеті, то вони йшли туди. Але коли формувалася нова 160-та бригада, то масово відправляли військовослужбовців до неї, бо вона була в пріоритетному комплектуванні. Коли готувалася до виходу 61 бригада, то в пріоритеті були вони", - пояснила омбудсман.