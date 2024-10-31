Сотни решений только в октябре. ГБР рассказало о важном механизме по СОЧ в Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит работу по возвращению в армию военных, ушедших в СОЧ. В октябре приняты сотни решений без лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"Государственное бюро расследований (ГБР) проводит работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этому способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые позволяют судам принимать соответствующие решения.
"Только в октябре по материалам ГБР суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не арестовывать военных, а разрешить им вернуться на службу", - добавили в ведомстве.
Примеры возвращения в армию после СОЧ без лишения свободы
В частности, Франковский районный суд Львова принял соответствующее решение относительно военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Донецкой области.
В ходе досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его.
Мужчине было сообщено о подозрении в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Задержанный объяснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.
Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд по ч. 5 ст. 401 УК Украины постановил освободить его от уголовной ответственности.
Кроме того, в конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года самовольно оставил военную часть, которая дислоцировалась на Волыни.
Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.
Какая уголовная ответственность за СОЧ существует в Украине
Самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, карается лишением свободы до 10 лет. Но у тех, кто впервые попал в такую ситуацию, есть шанс вернуться в ряды ВСУ.
Как ранее сообщало РБК-Украина, военные правонарушения, в том числе самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство, продолжают быть актуальными проблемами в условиях войны. Детальнее о разнице СОЧ и дезертирства - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.