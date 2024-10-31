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Сотни решений только в октябре. ГБР рассказало о важном механизме по СОЧ в Украине

Украина, Четверг 31 октября 2024 11:36
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Сотни решений только в октябре. ГБР рассказало о важном механизме по СОЧ в Украине Фото: в октябре приняты сотни решений о возвращении военных в ВСУ после СОЧ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит работу по возвращению в армию военных, ушедших в СОЧ. В октябре приняты сотни решений без лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Государственное бюро расследований (ГБР) проводит работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этому способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые позволяют судам принимать соответствующие решения.

"Только в октябре по материалам ГБР суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не арестовывать военных, а разрешить им вернуться на службу", - добавили в ведомстве.

Примеры возвращения в армию после СОЧ без лишения свободы

В частности, Франковский районный суд Львова принял соответствующее решение относительно военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Донецкой области.

В ходе досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его.

Мужчине было сообщено о подозрении в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Задержанный объяснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.

Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд по ч. 5 ст. 401 УК Украины постановил освободить его от уголовной ответственности.

Кроме того, в конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года самовольно оставил военную часть, которая дислоцировалась на Волыни.

Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.

Какая уголовная ответственность за СОЧ существует в Украине

Самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, карается лишением свободы до 10 лет. Но у тех, кто впервые попал в такую ​​ситуацию, есть шанс вернуться в ряды ВСУ.

Как ранее сообщало РБК-Украина, военные правонарушения, в том числе самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство, продолжают быть актуальными проблемами в условиях войны. Детальнее о разнице СОЧ и дезертирства - читайте в материале РБК-Украина.

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