Главная » Бизнес » Энергетика

Почему графики отключений меняются несколько раз в день: разъяснение ДТЭК

Украина, Пятница 24 октября 2025 21:43
UA EN RU
Почему графики отключений меняются несколько раз в день: разъяснение ДТЭК Фото: изменения графиков отключений несколько раз в день являются вынужденной мерой (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Графики отключений электроэнергии в Украине могут меняться несколько раз в день. Это происходит из-за новых повреждений и изменения баланса в системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ДТЭК.

Украинцам напомнили, что вследствие повреждений электростанций и сетей передачи электричества в Украине возник дефицит. В некоторых областях не хватает и генерации, и возможности передать электроэнергию гражданам.

"Баланс в системе постоянно меняется. Где-то растет потребление, где-то появляются новые повреждения. Поэтому графики отключений могут меняться несколько раз в день. Это не хаотичные действия и не переключение по настроению", - отметили в ДТЭК.

"Укрэнерго", когда видит, что электроэнергии не хватает или ее невозможно передать в нужном объеме, командует о введении ограничений.

"Облэнерго в регионах выполняет эти команды, чтобы удержать систему в равновесии. Это вынужденная мера, которая помогает предотвратить полный блэкаут", - разъяснили в ДТЭК.

Обстрелы энергетики

Напомним, Россия наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на фоне похолодания. Страна-агрессор не впервые прибегает к такой тактике - они используют холодное время года как оружие против мирных украинцев.

В ночь на сегодня, 24 октября, РФ нанесла удары по энергообъектам Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. Кроме того, ситуация остается сложной на Черниговщине.

Вследствие сложной ситуации в энергетике украинцев призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления.

Отметим, на Кировоградщине из-за обстрела россиян свет исчез в 19 населенных пунктах.

