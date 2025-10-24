Чому графіки відключень змінюються кілька разів на день: роз'яснення ДТЕК

Графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінюватися кілька разів на день. Це відбувається через нові пошкодження та зміну балансу у системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ДТЕК .

Українцям нагадали, що внаслідок пошкоджень електростанцій і мереж передачі електрики в Україні виник дефіцит. У деяких областях не вистачає і генерації, і можливості передати електроенергію громадянам.

"Баланс у системі постійно змінюється. Десь зростає споживання, десь з 'являються нові пошкодження. Тому графіки відключень можуть змінюватися кілька разів на день. Це не хаотичні дії і не перемикання за настроєм", - зазначили у ДТЕК.

"Укренерго", коли бачить, що електроенергії бракує чи її неможливо передати в потрібному обсязі, командує про введення обмежень.

"Обленерго в регіонах виконує ці команди, щоб утримати систему в рівновазі. Це вимушений захід, який допомагає запобігти повному блекауту", - роз'яснили у ДТЕК.