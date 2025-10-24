ua en ru
Чому графіки відключень змінюються кілька разів на день: роз'яснення ДТЕК

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 21:43
UA EN RU
Чому графіки відключень змінюються кілька разів на день: роз'яснення ДТЕК Фото: зміни графіків відключень кілька разів на день є вимушеним заходом (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінюватися кілька разів на день. Це відбувається через нові пошкодження та зміну балансу у системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ДТЕК.

Українцям нагадали, що внаслідок пошкоджень електростанцій і мереж передачі електрики в Україні виник дефіцит. У деяких областях не вистачає і генерації, і можливості передати електроенергію громадянам.

"Баланс у системі постійно змінюється. Десь зростає споживання, десь з 'являються нові пошкодження. Тому графіки відключень можуть змінюватися кілька разів на день. Це не хаотичні дії і не перемикання за настроєм", - зазначили у ДТЕК.

"Укренерго", коли бачить, що електроенергії бракує чи її неможливо передати в потрібному обсязі, командує про введення обмежень.

"Обленерго в регіонах виконує ці команди, щоб утримати систему в рівновазі. Це вимушений захід, який допомагає запобігти повному блекауту", - роз'яснили у ДТЕК.

Обстріли енергетики

Нагадаємо, Росія завдає ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України на тлі похолодання. Країна-агресорка не вперше вдається до такої тактики - вони використовують холодну пору року як зброю проти мирних українців.

В ніч на сьогодні, 24 жовтня, РФ завдала ударів по енергооб’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Крім того, ситуація залишається складною на Чернігівщині.

Внаслідок складної ситуації в енергетиці українців закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання.

Зазначимо, на Кіровоградщині через обстріл росіян світло зникло у 19 населених пунктах.

