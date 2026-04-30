Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Мужчина бросил гранату в здание ТЦК в Белой Церкви (фото)

21:14 30.04.2026 Чт
2 мин
Пострадавших в результате взрыва нет
aimg Валерий Ульяненко
Фото: место взрыва гранаты возле ТЦК в Белой Церкви (kv.npu.gov.ua)

В четверг, 30 апреля, в 18:13 полиция получила сообщение о том, что мужчина бросил гранату в сторону административного здания ТЦК в Белой Церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции Киевской области.

"Боеприпас взорвался. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался местный житель. Пострадавших нет", - говорится в заявлении.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники полиции Киевщины, патрульные полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины.

Следователи СБУ начали по данному факту досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины.

Фото: мужчина бросил гранату в сторону здания ТЦК в Белой Церкви (kv.npu.gov.ua)

Нападения на ТЦК

Напомним, в последнее время в Украине фиксируют рост количества нападений на военнослужащих ТЦК. Согласно данным Национальной полиции, за время полномасштабной войны зарегистрировано уже более 600 таких инцидентов.

В ТЦК отмечают, что эта тенденция приобретает все более угрожающий характер.

Отметим, 23 апреля в Черновицкой области мужчина с ножом и гаечным ключом в автомобиле напал на работников ТЦК. В результате подозреваемый был задержан.

Кроме того, 18 апреля в Яворове на Львовщине трое людей ворвались в помещение ТЦК и совершили попытку нападения на военнослужащих. Часть нападавших уже была задержана.

