UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Чоловік кинув гранату в будівлю ТЦК у Білій Церкві (фото)

21:14 30.04.2026 Чт
2 хв
Постраждалих внаслідок вибуху немає
aimg Валерій Ульяненко
Фото: місце вибуху гранати біля ТЦК у Білій Церкві (kv.npu.gov.ua)

У четвер, 30 квітня, о 18:13 поліція отримала повідомлення про те, що чоловік кинув гранату у бік адміністративної будівлі ТЦК у Білій Церкві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції Київської області.

Читайте також: На Рівненщині чоловік з автомата розстріляв військових ТЦК та поліцейського

"Боєприпас вибухнув. Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився місцевий мешканець. Потерпілих немає", - йдеться у заяві.

На місці зараз працює слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини, патрульні поліцейські та працівники Служби безпеки України.

Слідчі СБУ розпочали за даним фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України.

Фото: чоловік кинув гранату у бік будівлі ТЦК у Білій Церкві (kv.npu.gov.ua)

Напади на ТЦК

Нагадаємо, останнім часом в Україні фіксують зростання кількості нападів на військовослужбовців ТЦК. Згідно з даними Національної поліції, за час повномасштабної війни зареєстровано вже понад 600 таких інцидентів.

У ТЦК зазначають, що ця тенденція набуває дедалі загрозливішого характеру.

Зазначимо, 23 квітня у Чернівецькій області чоловік з ножем та гайковим ключем у автомобілі напав на працівників ТЦК. В результаті підозрюваного було затримано.

Крім того, 18 квітня у Яворові на Львівщині троє людей увірвалися до приміщення ТЦК і здійснили спробу нападу на військовослужбовців. Частину нападників вже було затримано.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки УкраїниБіла ЦеркваТЦКВибух