Чоловік кинув гранату в будівлю ТЦК у Білій Церкві (фото)

У четвер, 30 квітня, о 18:13 поліція отримала повідомлення про те, що чоловік кинув гранату у бік адміністративної будівлі ТЦК у Білій Церкві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції Київської області.
"Боєприпас вибухнув. Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився місцевий мешканець. Потерпілих немає", - йдеться у заяві.
На місці зараз працює слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини, патрульні поліцейські та працівники Служби безпеки України.
Слідчі СБУ розпочали за даним фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України.
Фото: чоловік кинув гранату у бік будівлі ТЦК у Білій Церкві (kv.npu.gov.ua)
Нагадаємо, останнім часом в Україні фіксують зростання кількості нападів на військовослужбовців ТЦК. Згідно з даними Національної поліції, за час повномасштабної війни зареєстровано вже понад 600 таких інцидентів.
У ТЦК зазначають, що ця тенденція набуває дедалі загрозливішого характеру.
Зазначимо, 23 квітня у Чернівецькій області чоловік з ножем та гайковим ключем у автомобілі напав на працівників ТЦК. В результаті підозрюваного було затримано.
Крім того, 18 квітня у Яворові на Львівщині троє людей увірвалися до приміщення ТЦК і здійснили спробу нападу на військовослужбовців. Частину нападників вже було затримано.