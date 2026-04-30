Чоловік кинув гранату в будівлю ТЦК у Білій Церкві (фото)

"Боєприпас вибухнув. Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився місцевий мешканець. Потерпілих немає", - йдеться у заяві.

На місці зараз працює слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини, патрульні поліцейські та працівники Служби безпеки України.

Слідчі СБУ розпочали за даним фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України.

Фото: чоловік кинув гранату у бік будівлі ТЦК у Білій Церкві (kv.npu.gov.ua)

Напади на ТЦК

Нагадаємо, останнім часом в Україні фіксують зростання кількості нападів на військовослужбовців ТЦК. Згідно з даними Національної поліції, за час повномасштабної війни зареєстровано вже понад 600 таких інцидентів.

У ТЦК зазначають, що ця тенденція набуває дедалі загрозливішого характеру.