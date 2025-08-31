ua en ru
Чистая прибыль "Роснефти" упала почти на 70%: что говорят в Москве

Воскресенье 31 августа 2025 02:49
Чистая прибыль "Роснефти" упала почти на 70%: что говорят в Москве Фото: страны ОПЕК активно увеличивают добычу нефти (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Чистая прибыль госкомпании "Роснефть" упала более чем на 68% за первое полугодие этого года - до 3 млрд долларов. Основной причиной стало увеличение добычи нефти странами ОПЕК.

Об этом заявил гендиректор компании Игорь Сечин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Первая половина года характеризовалась снижением цен на нефть, главным образом из-за перепроизводства нефти. Основной причиной является активное увеличение добычи странами ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Кувейт", - заявил Сечин.

По его словам, ссылаясь на данные "Роснефти" и ведущих энергетических агентств, избыток нефти на мировом рынке в четвертом квартале достигнет 2,6 млн баррелей в сутки, а в 2026 году снизится до 2,2 млн баррелей в сутки.

Также он повторил свою критику жесткой монетарной политики Центробанка РФ, которая, по его мнению, поддерживает сильный рубль.

В то же время Reuters указывает: подобные заявления Сечина являются первыми за несколько месяцев, что является проявлением беспокойства со стороны Москвы относительно стратегии ОПЕК+ по ускорению роста добычи.

Отметим, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия переживет "любые цены на нефть", потому что зависимость ее экономики от углеводородов якобы снижается.

Напомним, Россия в августе повысила план экспорта нефти после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. План экспорта нефти увеличился до 2 млн баррелей в сутки.

По данным Reuters, в результате атак украинских дронов в августе были остановлены мощности, обеспечивающие около 17% переработки нефти в России.

Отметим, что август стал первым месяцем падения цен на нефть с апреля. Основные причины - геополитика и ожидания избытка предложения.

