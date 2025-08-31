Чистая прибыль "Роснефти" упала почти на 70%: что говорят в Москве

Чистая прибыль госкомпании "Роснефть" упала более чем на 68% за первое полугодие этого года - до 3 млрд долларов. Основной причиной стало увеличение добычи нефти странами ОПЕК.

Об этом заявил гендиректор компании Игорь Сечин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Первая половина года характеризовалась снижением цен на нефть, главным образом из-за перепроизводства нефти. Основной причиной является активное увеличение добычи странами ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Кувейт", - заявил Сечин.

По его словам, ссылаясь на данные "Роснефти" и ведущих энергетических агентств, избыток нефти на мировом рынке в четвертом квартале достигнет 2,6 млн баррелей в сутки, а в 2026 году снизится до 2,2 млн баррелей в сутки.

Также он повторил свою критику жесткой монетарной политики Центробанка РФ, которая, по его мнению, поддерживает сильный рубль.

В то же время Reuters указывает: подобные заявления Сечина являются первыми за несколько месяцев, что является проявлением беспокойства со стороны Москвы относительно стратегии ОПЕК+ по ускорению роста добычи.

Отметим, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия переживет "любые цены на нефть", потому что зависимость ее экономики от углеводородов якобы снижается.