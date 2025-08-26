Украина выбила минимум 17% российской нефтепереработки, - Reuters

Украина активизировала удары дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре. Под удар попал важнейший сектор экономики Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, Киев показывает, что способен давать ответ, пока США пытаются организовать мирное соглашение.

Атаки нарушили переработку нефти и экспорт из России. В некоторых регионах страны возник дефицит бензина. Удары стали реакцией на продвижение Москвы на фронте и массированные атаки по украинской энергетике.

Влияние на переговоры и экономику

Эксперты считают, что действия Киева призваны повысить ставки в возможных мирных переговорах. Так Украина бросает вызов тезису о том, что она якобы уже проиграла войну после встречи Дональда Трампа и Путина на Аляске.

По подсчетам Reuters, атаки поразили 10 заводов и вывели из строя не менее 17% мощностей нефтепереработки России. Это эквивалентно 1,1 млн баррелей в сутки.

Экспорт и сезонный спрос

Война дронов привела к росту экспорта сырой нефти, что совпало с давлением Вашингтона на Китай и Индию по сокращению закупок у России. Удары пришлись на пик сезонного спроса на бензин со стороны туристов и фермеров.

Еще в июле Москва ужесточила ограничения на экспорт бензина из-за роста внутреннего спроса. После атак нехватка топлива усилилась в южных регионах России, на оккупированных территориях Украины и даже на Дальнем Востоке.

Во Владивостоке наблюдаются длинные очереди на заправках. Власти объясняют ситуацию наплывом туристов.

Риски для поставок топлива

По словам эксперта Carnegie Russia Eurasia Center Сергея Вакуленко, российские НПЗ потеряли лишь часть мощностей. Однако это все равно может создать проблемы с внутренними поставками топлива.

Россия получает четверть доходов бюджета от экспорта нефти и газа. Эти средства обеспечивают рост военных расходов на 25% - до рекордных уровней со времен холодной войны.

Санкции и военные расходы

Западные санкции заставили Москву продавать нефть со скидками и отказаться от поставок газа в Европу. Но это не остановило производство вооружений и боеприпасов.

Война в Украине превратилась в противостояние на истощение. Обе стороны используют дроны и ракеты для ударов далеко за линией фронта, нанося ущерб экономикам друг друга.