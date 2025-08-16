Российский Волгоград снова затянуло черным дымом из-за пожара на НПЗ (фото, видео)
Днем в субботу, 16 августа, россияне вновь пожаловались инцидент в Волгограде. Там в районе местного НПЗ поднялся столб дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
"Жители Волгограда сообщают о столбе густого черного дыма в районе НПЗ", - пишет ASTRA.
Канал отметил, что ранее в Росавиации заявили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в местном аэропорту. Кроме того, в городе была объявлена воздушная тревога.
В то же время местные каналы утверждают, что происходит "плановый сброс нефтепродукта для дальнейшего ремонта емкостей".
Хотя информация противоречивая. Например, россияне задают в комментариях Telegram-каналов такие вопросы: "А скорые летят тоже из-за планового сброса?", "И пожарки туда несутся планово или их забыли предупредить?".
Как пишет ASTRA, на данный момент информация уточняется.
Атака дронов на НПЗ в Волгограде
Напомним, в ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". В результате атаки возникли масштабные пожары.
Отметим, что ежегодно на этом объекте РФ перерабатывает более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% всей переработки в стране. В частности, завод выпускает дизель, бензин и авиационное топливо, которые являются критически важными для снабжения армии РФ.
Вчера Bloomberg писало, что после успешной атаки украинских дронов, нефтеперерабатывающий завод в Волгограде перестал принимать нефть.