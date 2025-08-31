ua en ru
Чистий прибуток "Роснефти" впав майже на 70%: що говорять у Москві

Неділя 31 серпня 2025 02:49
Фото: країни ОПЕК активно збільшують видобуток нафти (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Чистий прибуток держкомпанії "Роснефть" впав більш ніж на 68% за перше півріччя цього року - до 3 млрд доларів. Основною причиною стало збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК.

Про це заявив гендиректор компанії Ігор Сєчин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Перша половина року характеризувалася зниженням цін на нафту, головним чином через перевиробництво нафти. Основною причиною є активне збільшення видобутку країнами ОПЕК, включно з Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком, Кувейтом", - заявив Сєчин.

За його словами, посилаючись на дані "Роснефти" і провідних енергетичних агентств, надлишок нафти на світовому ринку в четвертому кварталі сягне 2,6 млн барелів на добу, а в 2026 році знизиться до 2,2 млн барелів на добу.

Також він повторив свою критику жорсткої монетарної політики Центробанку РФ, яка, на його думку, підтримує сильний рубль.

Водночас Reuters вказує: подібні заяви Сєчіна є першими за кілька місяців, що є проявом занепокоєння з боку Москви щодо стратегії ОПЕК+ з прискорення зростання видобутку.

Зазначимо, раніше віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Росія переживе "будь-які ціни на нафту", тому що залежність її економіки від вуглеводнів нібито знижується.

Нагадаємо, Росія в серпні підвищила план експорту нафти після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах. План експорту нафти збільшився до 2 млн барелів на добу.

За даними Reuters, унаслідок атак українських дронів у серпні було зупинено потужності, що забезпечують близько 17% переробки нафти в Росії.

Зазначимо, що серпень став першим місяцем падіння цін на нафту з квітня. Основні причини - геополітика та очікування надлишку пропозиції.

