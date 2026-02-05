Чем грозит прекращение договора об ограничении ядерного оружия: ответ эксперта

Прекращение действия договора о ядерном оружии (известный как СНВ-3) означает, что каждое из государств-подписантов теперь сможет наращивать ядерный арсенал, а его оппоненты не будут знать всех деталей.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ".
Как пояснила руководитель Одесского центра стратегических исследований и ядерного нераспространения Полина Синовец, отсутствие договора создает ситуацию неопределенности, когда ни одна из сторон не владеет полной информацией о реальных возможностях оппонента.
"Потенциально это создает непрозрачность. А она всегда порождает химеры воображения: кажется, что противник уже "такое" настроил и, возможно, готовится к первому удару. А если так, то возникает соблазн действовать на опережение", - рассказала эксперт в комментарии РБК-Украина.
Она отметила, что в военной аналитике такая ситуация известна как кризисная нестабильность.
Речь идет о состоянии, когда страх первого удара заставляет государства действовать быстрее, жестче и рискованнее, даже при отсутствии реального намерения начинать войну.
Сегодня, 5 февраля, официально прекращает действие Договор СНВ-3 - последнее соглашение, которое ограничивало стратегические ядерные арсеналы США и России. Впервые с 1969 года в мире не останется никаких формальных ограничений на ядерное оружие.
Как отмечает Financial Times, завершение действия этого договора фактически ставит точку в более чем 50-летней истории договоренностей между Москвой и Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями - от соглашений времен холодной войны до постсоветского периода.
В российском министерстве иностранных дел уже заявили, что Москва больше не считает себя связанной какими-либо ограничениями по ядерному арсеналу после прекращения действия договора СНВ-3.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США договариваются с Россией об ограничении количества ядерного оружия, а к диалогу хотят также привлечь Китай.
Кроме того, стало известно, что Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США.