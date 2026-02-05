Чим загрожує припинення договору про обмеження ядерної зброї: відповідь експерта

Припинення дії договору про ядерну зброю (відомий як СНО-3) означає, що кожна з держав-підписантів тепер зможе нарощувати ядерний арсенал, а її опоненти не будуть знати всіх деталей.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ".
Як пояснила керівниця Одеського центру стратегічних студій та ядерного нерозповсюдження Поліна Сіновець, відсутність договору створює ситуацію невизначеності, коли жодна зі сторін не володіє повною інформацією про реальні можливості опонента.
"Потенційно це створює непрозорість. А вона завжди породжує химери уяви: здається, що супротивник уже "таке" набудував і, можливо, готується до першого удару. А якщо так, то виникає спокуса діяти на випередження", - розповіла експертка у коментарі РБК-Україна.
Вона зазначила, що у військовій аналітиці така ситуація відома як кризова нестабільність.
Йдеться про стан, коли страх першого удару змушує держави діяти швидше, жорсткіше і ризикованіше, навіть за відсутності реального наміру розпочинати війну.
Сьогодні, 5 лютого, офіційно припиняє дію Договір СНО-3 - остання угода, яка обмежувала стратегічні ядерні арсенали США та Росії. Вперше з 1969 року у світі не залишиться жодних формальних обмежень на ядерну зброю.
Як зазначає Financial Times, завершення дії цього договору фактично ставить крапку у понад 50-річній історії домовленостей між Москвою та Вашингтоном щодо контролю над ядерними озброєннями - від угод часів холодної війни до пострадянського періоду.
У російському міністерстві закордонних справ вже заявили, що Москва більше не вважає себе пов’язаною будь-якими обмеженнями щодо ядерного арсеналу після припинення дії договору СНО-3.
Раніше американський лідер Дональд Трамп заявляв, що США домовляються з Росією про обмеження кількості ядерної зброї, а до діалогу хочуть також залучити Китай.
Крім того, стало відомо, що Трамп доручив почати випробування ядерної зброї США.