Чим загрожує припинення договору про обмеження ядерної зброї: відповідь експерта

Як пояснила керівниця Одеського центру стратегічних студій та ядерного нерозповсюдження Поліна Сіновець, відсутність договору створює ситуацію невизначеності, коли жодна зі сторін не володіє повною інформацією про реальні можливості опонента.

"Потенційно це створює непрозорість. А вона завжди породжує химери уяви: здається, що супротивник уже "таке" набудував і, можливо, готується до першого удару. А якщо так, то виникає спокуса діяти на випередження", - розповіла експертка у коментарі РБК-Україна.

Вона зазначила, що у військовій аналітиці така ситуація відома як кризова нестабільність.

Йдеться про стан, коли страх першого удару змушує держави діяти швидше, жорсткіше і ризикованіше, навіть за відсутності реального наміру розпочинати війну.