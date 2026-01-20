ua en ru
Чем торговая война за Гренландию грозит Украине: объяснения экспертов

Вторник 20 января 2026 10:31
UA EN RU
Чем торговая война за Гренландию грозит Украине: объяснения экспертов Фото: швейцарский город Давос (weforum.org)
Автор: Роман Кот, Ірина Глухова

Новое обострение вокруг Гренландии уже отодвинуло на второй план переговоры между Украиной и США. Речь идет о запланированных контактах на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом говорится в материал РБК-Украина"Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это означает для Украины".

Как отмечают эксперты, последствия кризиса между США и Европой могут быть для Украины и материальными. Сейчас Украина получает оружие по программе PURL, которая предусматривает покупку оружия у Штатов за средства Европы.

В зоне особого риска могут оказаться боеприпасы для систем противовоздушной обороны.

"Если европейцы сейчас говорят, что мы у США ничего покупать не будем, а Украине мы не можем дать то, что она хочет, потому что мы это не производим - то Украина может не получить американское оружие", - предположил Иван Ус.

В то же время эксперт Александр Хара считает, что речь идет прежде всего о будущих контрактах.

По его мнению, Дональд Трамп вряд ли будет блокировать действующие договоренности о продаже оружия Украине за европейские средства, ведь это повлечет сложные юридические процедуры.

Кроме этого, эксперты обращают внимание на долгосрочные риски. Непредсказуемая политика США, в частности постоянные изменения тарифов и торговых условий, подрывает доверие ко всей системе международной торговли и делает невозможным стратегическое планирование для бизнеса.

"Представьте себя на месте любого бизнесмена, которому надо делать расчеты, и если это связано с внешней торговлей, первый вопрос - какие будут таможенные тарифы. А ему говорят: трудно посчитать, потому что сейчас это так, но послезавтра это может быть по-другому", - пояснил Иван Ус.

В итоге аналитики отмечают: в таких условиях США не могут быть гарантом безопасности - ни для Европы в рамках НАТО, ни тем более для Украины.

Форум в Давосе

Напомним, 19 января в швейцарском Давосе началась ежегодная встреча мирового бизнеса и политических лидеров.

Как отмечают западные СМИ, в этом году центральной фигурой форума станет президент США, чье присутствие будет определять тон дискуссий, ведь политика Вашингтона сейчас имеет решающее влияние на глобальные экономические процессы.

По оценкам медиа, европейские лидеры и чиновники планируют использовать встречи с главой Белого дома и его командой для обсуждения ситуации вокруг Гренландии и попыток убедить его отказаться от угроз введения тарифов.

Параллельно с этим издание Financial Times сообщает, что тема войны в Украине неожиданно отошла на второй план в Давосе из-за агрессивных намерений Трампа по Гренландии.

Пошлины Трампа

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию. Он отметил, что если США не получат остров до 1 июня 2026 года, тарифы вырастут до 25 процентов.

В ответ Европейский Союз рассматривает возможность введения тарифов против США из-за угроз Трампа.

