Чим торгова війна за Гренландію загрожує Україні: пояснення експертів

Нове загострення навколо Гренландії вже відсунуло на другий план переговори між Україною та США. Йдеться про заплановані контакти на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна " Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України ".

Як зазначають експерти, наслідки кризи між США та Європою можуть бути для України й матеріальними. Наразі Україна отримує зброю за програмою PURL, яка передбачає купівлю зброї у Штатів за кошти Європи.

У зоні особливого ризику можуть опинитися боєприпаси для систем протиповітряної оборони.

"Якщо європейці зараз кажуть, що ми у США нічого купувати не будемо, а Україні ми не можемо дати те, що вона хоче, тому що ми це не виробляємо - то Україна може не отримати американську зброю", - припустив Іван Ус.

Водночас експерт Олександр Хара вважає, що йдеться передусім про майбутні контракти.

На його думку, Дональд Трамп навряд чи блокуватиме чинні домовленості про продаж зброї Україні за європейські кошти, адже це спричинить складні юридичні процедури.

Окрім цього, експерти звертають увагу на довгострокові ризики. Непередбачувана політика США, зокрема постійні зміни тарифів і торгівельних умов, підриває довіру до всієї системи міжнародної торгівлі та унеможливлює стратегічне планування для бізнесу.

"Уявіть себе на місці будь-якого бізнесмена, якому треба робити розрахунки, і якщо це пов’язане із зовнішньою торгівлею, перше питання - які будуть митні тарифи. А йому говорять: важко порахувати, тому що зараз це так, але післязавтра це може бути по-іншому", - пояснив Іван Ус.

У підсумку аналітики наголошують: в таких умовах США не можуть бути гарантом безпеки - ні для Європи в рамках НАТО, ні тим паче для України.