Чим торгова війна за Гренландію загрожує Україні: пояснення експертів
Нове загострення навколо Гренландії вже відсунуло на другий план переговори між Україною та США. Йдеться про заплановані контакти на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України".
Як зазначають експерти, наслідки кризи між США та Європою можуть бути для України й матеріальними. Наразі Україна отримує зброю за програмою PURL, яка передбачає купівлю зброї у Штатів за кошти Європи.
У зоні особливого ризику можуть опинитися боєприпаси для систем протиповітряної оборони.
"Якщо європейці зараз кажуть, що ми у США нічого купувати не будемо, а Україні ми не можемо дати те, що вона хоче, тому що ми це не виробляємо - то Україна може не отримати американську зброю", - припустив Іван Ус.
Водночас експерт Олександр Хара вважає, що йдеться передусім про майбутні контракти.
На його думку, Дональд Трамп навряд чи блокуватиме чинні домовленості про продаж зброї Україні за європейські кошти, адже це спричинить складні юридичні процедури.
Окрім цього, експерти звертають увагу на довгострокові ризики. Непередбачувана політика США, зокрема постійні зміни тарифів і торгівельних умов, підриває довіру до всієї системи міжнародної торгівлі та унеможливлює стратегічне планування для бізнесу.
"Уявіть себе на місці будь-якого бізнесмена, якому треба робити розрахунки, і якщо це пов’язане із зовнішньою торгівлею, перше питання - які будуть митні тарифи. А йому говорять: важко порахувати, тому що зараз це так, але післязавтра це може бути по-іншому", - пояснив Іван Ус.
У підсумку аналітики наголошують: в таких умовах США не можуть бути гарантом безпеки - ні для Європи в рамках НАТО, ні тим паче для України.
Форум у Давосі
Нагадаємо, 19 січня у швейцарському Давосі розпочалася щорічна зустріч світового бізнесу та політичних лідерів.
Як зазначають західні ЗМІ, цього року центральною фігурою форуму стане президент США, чия присутність визначатиме тон дискусій, адже політика Вашингтона нині має вирішальний вплив на глобальні економічні процеси.
За оцінками медіа, європейські лідери та посадовці планують використати зустрічі з главою Білого дому та його командою для обговорення ситуації навколо Гренландії й спроб переконати його відмовитися від погроз запровадження тарифів.
Паралельно з цим видання Financial Times повідомляє, що тема війни в Україні несподівано відійшла на другий план у Давосі через агресивні наміри Трампа щодо Гренландії.
Мита Трампа
Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував введення мит проти низки країн, які не погоджуються з його претензіями на Гренландію. Він наголосив, що якщо США не отримають острів до 1 червня 2026 року, тарифи зростуть до 25 відсотків.
У відповідь Європейський Союз розглядає можливість введення тарифів проти США через погрози Трампа.