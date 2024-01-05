ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты били по Харькову ракетами не российского производства, - глава ОВА

Пятница 05 января 2024 15:38
UA EN RU
Оккупанты били по Харькову ракетами не российского производства, - глава ОВА Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные последнее время обстреливали Харьков ракетами, которые не были произведены на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Мы сейчас проводим все необходимые исследования, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. Однако то, что мы можем увидеть, страна-производитель - это не Российская Федерация, скажем так. Когда будет уже более точная информация от Генштаба, нашей разведки, мы об этом сообщим сразу", - отметил Синегубов.

Он добавил, что тип ракет уже удалось установить. Это были баллистические ракеты "Искандер-М".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 4 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Россия уже купила баллистические ракеты у Северной Кореи.

Оккупанты несколько раз использовали такое вооружение для обстрелов Украины - 30 декабря 2023 года и 2 января. В частности, 30 декабря ракета упала в открытом поле в Запорожской области.

Кирби не говорил об обстреле Харькова подобными ракетами, но 2 января россияне, в частности, били и по нему.

По информации The Washington Post, всего Россия получила от Северной Кореи несколько десятков таких ракет.

При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пока не подтвердил такие поставки ракет в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта