Аналог "Искандера"? Что за баллистику могла получить Россия от КНДР и в чем опасность

Российская Федерация, вероятно, начала применять баллистические ракеты из Северной Кореи для ударов по Украине. Об этом уже говорят американские союзники, но на данный момент информация официально не подтверждена.

Подробнее о баллистике из КНДР, которую могла получить Россия, характеристиках северокорейских ракет и о том, какую угрозу они представляют, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: заявления координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, публикации американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), профильного портала The War Zone, аналитика американского Института изучения войны (ISW), комментарии экспертов Валерия Рябых и Александра Коваленко.

Содержание:

США говорят об ударах северокорейскими ракетами. Украина пока не подтверждает

На вчерашнем брифинге координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби раскрыл новую информацию о поддержке, которую Россия получает от третьих стран. По его словам, недавно Северная Корея передала пусковые установки и баллистические ракеты. Которые уже были задействованы для ударов по Украине.

В частности, российские войска применили как минимум одну из них в ходе атаки 30 декабря 2023 года. И судя по всему, она упала на открытой местности в Запорожской области. Также несколько баллистических ракет были запущены 2 января 2024 года. Последствия этой атаки все еще анализируются.

Кроме того, Кирби отметил, что эти северокорейские баллистические ракеты имеют дальность действия около 900 км.

"Это тревожная эскалация… Мы ожидаем, что Россия будет применять их для ударов по гражданской инфраструктуре и убийства невинных граждан Украины", - подчеркнул он.

При этом он отказался вдаваться в подробности насчет того, как США получили данную информацию. По его словам, она поступила из множества различных источников. Из-за последних массированных ударов по Украине решили понизить статус данных и обнародовать их, но это был "широкий спектр разведывательных источников за определенный период времени".

Фото: Джон Кирби обнародовал данные о том, что Россия уже применяла для ударов по Украине северокорейскую баллистику (Getty Images)

Отметим, украинская сторона официально пока не подтверждает применение северокорейских ракет.

"Заявление было от Соединенных Штатов. Поэтому изучать будут специалисты… какие-то обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", - заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" сообщил, что заявление Кирби изучается и "будут отдельные сообщения".

Тем не менее союзники уже реагируют. Как заявил представитель британского МИД, Лондон осуждает российские удары баллистическими ракетами из КНДР и призывает Пхеньян прекратить поставки оружия. Он также пригрозил Северной Корее новыми санкциями.

Проблему с идентификацией объясняет военный эксперт Defense Express Валерий Рябых. Он отмечает, что у Воздушных сил недостаточно инструментов для определения конкретных ракет, и этим занимаются службы, которые работают с обломками, выявляют наличие иностранных компонентов и так далее.

"Поэтому здесь больше вопрос не к Воздушным силам. Конечно, по характеру картинки на своих детекторах они могут различать ракеты по их поведению, скорости и траектории. А в отношении того, что нет подтверждения падения северокорейских ракет, это скорее всего только предварительная оценка", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Какую баллистику из КНДР могла применить Россия: основные характеристики

Точное название ракет, которыми Россия ударила по Украине, не раскрывается. Джон Кирби продемонстрировал слайд, на котором показан район запуска 30 декабря, а также место падения.

Судя по графику, пуск был осуществлен из района реки Дон в 70 км южнее Воронежа. Ракета пролетела 460 км и упала возле Запорожье. Кроме того, на иллюстрации есть изображения баллистических ракет KN-23 и KN-24.

Фото: инфографика пуска северокорейской ракеты (слайд с презентации Джона Кирби)

Отметим, согласно последним данным, обстрел Харькова 2 января был осуществлен ракетами не российского производства. По словам начальника областной ОВА Олега Синегубова, на обломках стерта маркировка, но можно с уверенностью говорить о том, что страна-производитель - не Российская Федерация, а по городу ударили ракеты типа "Искандер-М".

Центр стратегических и международных исследований (CSIS, Вашингтон, США) приводит следующие характеристики ракет KN-23 и KN-24.

KN-23 (Hwasong-11GA)

Это баллистическая ракета малой дальности, впервые испытанная в мае 2019 года. Она летит по квазибаллистической траектории, визуально похожа на российскую "Искандер-М", поэтому аналитики полагают, что KN-23 может быть ее копией.

По оценкам CSIS, ракета способна нести боеголовку массой 500 кг на расстояние 450 км или менее тяжелую на 690 км. Длина - около 7,5 м, диаметр - 0,95 м, общая масса - 3 415 кг. На конечном отрезке полета KN-23 может маневрировать, что усложняет ее перехват. Ее траектория может стать проблемой для противоракетной обороны. Использование "плавников" для маневрирования усложняет прогнозирование перехвата. Остается неизвестным, обладает ли северокорейская ракета сложными системами наведения для точного поражения цели после маневров уклонения.

"Это новая ракета, которую корейцы, скорее всего, сделали не без помощи России. По основным параметрам отвечает "Искандеру", а частота удачных пусков свидетельствуют о том, что технологии на ней не отрабатывались, а уже были готовы", - говорит Валерий Рябых.

Фото: ракета KN-23 (из открытых источников)

По его словам, вероятно, для KN-23 используется такое же шасси, как и для "Искандера" - производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Но корейская ракета имеет большую дальность, чем российская, которая бьет на 500 км. Что касается характеристик, то они по большей части основаны на допущениях и были определены по фото и результатам испытаний.

"С одной стороны все вроде бы понятно. С другой - есть неясности, непонятно, какое у них качество. Сложно о чем-то говорить, когда нет официальных заявлений о том, что обломки принадлежат северокорейской ракете", - добавил эксперт.

КN-24 (Hwasong-11NA)

Это тоже баллистическая ракета малой дальности. Предположительно имеет максимальный радиус действия в 410 км. По крайней мере, на испытаниях в марте 2020 ракета КN-24 достигла такой дальности при максимальной высоте полета в 50 км.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщали о способности осуществлять "маневры подтягивания", как у российской "Искандер-М", для ориентации систем наведения и уклонения от перехвата. Неизвестно, есть ли у КN-24 радар или своя головка самонаведения.

Внешне похожа на американскую армейскую тактическую ракету ATACMS. Имеет длину примерно 4,57-5,55 м и диаметр 0,7-0,85 м. Аналитики полагают, что ракета несет унитарную боевая часть с полезной нагрузкой 400-500 кг.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, КN-24 (Hwasong-11NA) разработана на базе советской "Точки-У".

"Насколько она сейчас усовершенствована, это другой вопрос. Как и то, есть ли она у россиян", - отметил он в беседе с изданием.

Фото: запуск ракеты KN-24 (csis.org)

Как пишет украинский портал Defense Express, Северная Корея также имеет арсенал баллистических ракет, которые являются версиями советских Р-17 комплекса "Эльбрус", более известных под названием "Скад" (по классификации НАТО).

В частности, Hwasong-9 имеет максимальную дальность до 1000 км и боевую часть в 500 кг. Более старые версии Hwasong-5 и Hwasong-6 имеют дальности до 300 и 500 км, боевые части массой 700-770 кг и 960 кг соответственно. На этом возможные варианты ракет, которые Россия могла получить от КНДР, не исчерпываются, но их можно считать основными. Точный ответ на вопрос, что именно было запущено в район Запорожья, даст только анализ обломков.

Что касается Харькова, то Коваленко склоняется к версии с KN-23. Он подчеркивает, что это "близнец" ракеты 9М723 ОТРК "Искандер" с небольшими конструктивными особенностями.

"Например, у северокорейской ракеты газодинамические рули на хвостовой части имеют прямоугольную форму со срезанными углами. В то время как у 9М723 они более округлые. И это может указывать на то, что Харьков атаковали ракетами не российского, а северокорейского производства", - рассказал он.

Сколько ракет могла передать Северная Корея и каковы ее запасы

Как заявил Джон Кирби, Северная Корея передала российской стороне пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. Издание The Washington Post отмечает, что ее источники в американской разведке подтверждают эти данные.

"Развертывание Россией баллистических ракет, поставленных Северной Кореей, указывает на растущую поддержку северокорейским лидером Ким Чен Ыном военных усилий Москвы. Это также показывает способность Москвы опираться на страны-изгои, чтобы компенсировать недостатки в ее собственном арсенале", - пишет WP.

В открытых источниках нет информации о том, сколько баллистических ракет есть у КНДР. Однако отчет Центра по контролю над вооружениями и нераспространению (CACNP) дает некоторое представление о ее потенциале.

Фото: Северная Корея при Ким Чен Ыне могла произвести сотни, если не тысячи баллистических ракет (Getty Images)

Основой северокорейской ракетной программы стало сотрудничество с СССР на протяжении 1960-х и в начале 1970-х годов. Баллистическая программа стартовала в 1976 году, когда Северная Корея приобрела "Скады". Первые испытания своих разработок начались в 1984 году и с тех пор проведено около 300 запусков. Со временем процент неудачных испытаний снижался и на сегодня составляет примерно 15%.

Правление Ким Чен Ына ознаменовалось расширением усилий по развитию программы баллистических ракет. В период с 2012 по 2023 год Северная Корея провела более 214 испытаний и представила различные ракеты малой, средней и большой дальности. На данный момент сложно как оценить ее арсенал, так и говорить о том, сколько ракет готовы передать России.

"Арсенал очень большой, номенклатура широкая, много самых разных баллистических ракет с разными свойствами. Этих ракет не просто сотни, а тысячи. В этом и проблема, потому что их производили в больших количества", - говорит Александр Коваленко.

В чем опасность и способна ли украинская ПВО сбивать такие ракеты

Воздушные силы Украины неоднократно подчеркивали сложность противодействия баллистическим ракетам. Поэтому пополнение российских запасов за счет помощи Северной Кореи может стать большой проблемой, пишет американский портал The War Zone.

В частности, ранее сообщалось о сокращении российского арсенала баллистики до минимальных уровней после вторжения в Украину. Теперь же за счет КНДР появилась возможность достаточно быстро пополнять запасы, что в свою очередь позволит интесивно бить ракетами.

Отметим, украинские войска могут сбивать ракеты типа "Искандер" и "Кинжал" благодаря американским зенитно-ракетным комплексам Patriot. В то же время возможности остаются ограниченными, поскольку подтверждено получение всего лишь трех батарей. В связи с этим есть риск перегрузки украинской ПВО во время массированных ударов, в том числе во время попыток России поразить эти системы.

Аналитики Института изучения войны (ISW) полагают, что баллистические ракеты более эффективны для поражения целей в Украине. Россия регулярно применяет их для ударов по прифронтовым городам и, вероятно, за счет баллистики успешно обходит ПВО.

Фото: способность Украины сбивать северокорейские ракеты зависит от того, прикрыта ли цель комплексом типа Patriot (Getty Images)

Подчеркивается, что украинская ПВО в ходе интенсивных атак с 29 декабря 2023 года сбила 149 из 166 крылатых ракет, но всего лишь несколько баллистических. Противник перепрофилировал комплексы С-300/С-400 для атаки наземных целей, у официальные лица в Киеве признают, что их сложно перехватить. Также украинские силы оказались менее успешными в перехвате ракет "Искандер", но в то же время сбили все 10 "Кинжалов" 2 января. Эффективность российской баллистики зависит от конфигурации ПВО Украины в целевой зоне, резюмируют в ISW.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сегодня прокомментировал, будет ли сложнее сбивать баллистику северокорейского производства.

"Я думаю, что вооружение, которое есть у них, берем ту же Северную Корею, много там советского, много технологий передал еще СССР. Возможно, даже идентичные. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком", - отметил он.

Эксперт Валерий Рябых осторожен в оценках.

"Никто северокорейской ракеты еще не щупал и нашим специалистам только предстоит сделать выводы. Сложно сказать, насколько тяжело их сбивать. Определенная информация о них есть, но не подробные характеристики", - сказал он РБК-Украина.

По данным Главного управления разведки, в зависимости от периода Россия производит до 30 "Икандеров-М" и около 4 "Кинжалов" в месяц. По сути, для нее это штучные экземпляры, но благодаря поставкам из Северной Кореи она сможет постоянно перегружать украинскую ПВО.

"Это касается тех направлений, где у нас есть Patriot и другие системы, способные сбивать баллистику. Увеличение количества таких ракет в РФ создает большие угрозы. Мы это видели на примере "Кинжалов". Конечно, все 10 единиц удалось сбить, но это серьезно истощает нашу ПВО, поскольку на одну баллистическую ракету тратится несколько перехватчиков", - добавил Рябых.

Не только Северная Корея. Зачем России помощь мировых изгоев

Отчасти из-за санкций и усиления экспортного контроля Россия становится все более изолированной. Поэтому вынуждена искать оружие у своих "единомышленников". Северная Корея стал одним из них.

По оценкам Белого дома, в обмен на баллистические ракеты Пхеньян обращается к Москве за помощью с истребительной авиацией, ракетами класса "земля-воздух", бронетехникой и другими передовыми технологиями.

Как отмечают аналитики ISW, относительный успех, которого добились российские войска, применяя баллистику в сочетании с крылатыми ракетами и дронами, может побудить РФ активизировать усилия по закупке баллистических ракет, чтобы продолжить массировнные удары.

Причем ракетами не только Северной Кореи. Накануне Джон Кирби напомнил, что Россия пытается приобрести баллистические ракеты ближнего действия у Ирана. На сегодня нет подтвержденных данных о поставках. Однако Вашингтон обеспокоен активными переговорами.

"В середине декабря аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) развернули несколько ракет на полигоне для демонстрации российской делегации. По нашим оценкам Россия намерена закупить ракетные системы у Ирана", - добавил Кирби.

Отметим, речь шла о ракетах ближнего радиуса Ababil с дальностью до 86 км и о Fateh-110, третье поколение которых бьет на 300 км. При этом у последних масса боевой части достигает 650 кг, по своим параметрам они обладают большей разрушительной силой, чем "Точка-У", С-300 и "Искандер".

Фото: демонстрация иранских ракет для российской военной делегации (mil.ru)

Подробнее об этом читайте в отдельном материале "Ababil и Fateh-110. Какую баллистику Иран может передать РФ и есть ли угрозы для Украины".

В связи с этим Вашингтон анонсирует ответные меры. Закупка баллистических ракет у Северной Кореи нарушает резолюции Совбеза ООН, поэтому данный вопрос будет поднят на одном из ближайших заседаний в попытке привлечь Москву к ответственности. Кроме того, США введут дополнительные санкции против тех, кто способствует поставкам оружия из Пхеньяна и Тегерана. По мнению Кирби, удары северокорейской баллистикой подтверждает необходимость дальнейшей поддержки Украины, поэтому Конгресс должен без промедления одобрить запрос Белого дома на финансирование в порядка 60 млрд долларов.

Однако официальные лица пока не комментируют другой факт. Не секрет, что Северная Корея находится в китайской сфере влияния и без одобрения Пекина, скорее всего, передача ракет России была бы не возможной. Но означает ли это, что Китай в перспективе присоединится к Ирану и КНДР в прямой поддержке Москвы?

"Не думаю, что Китай на это решится. Он действует более осмотрительно и не пойдет на конфронтацию с Западом. Но то, что Северная Корея передала баллистику при молчаливом согласии Китая, это действительно так. И это тревожный звонок для США в первую очередь. Потому что в будущем придется решать не только проблему северокорейских ракет, но и проблему того, что Пхеньян на деле подтвердил готовность участвовать в конфликте общемирового уровня", - говорит Александр Коваленко.

Если официально подтвердится применение ракет из КНДР для ударов по Украине, это должно изменить подход западных партнеров. Во-первых, согласовать выделение многомиллиардных пакетов помощи, а во-вторых, расширить номенклатуру поставляемых вооружений, считает Валерий Рябых.

"Если Россия предлагает новые правила игры, следует дать ассиметричный ответ. Одним из вариантов может быть насыщение Украины дальнобойными ракетами. И здесь речь не только об ATACAMS, бьющих на 300 км. Нужны еще более дальнобойными, чтобы поражать места производства баллистических ракет, которые находятся в тысячах километров от границ Украины", - добавил эксперт.