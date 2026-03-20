ЕС должен найти выход: Зеленский оптимистичен по поводу кредита на 90 млрд евро

Зеленский отметил, что проговаривал вопрос с лидерами Европейского Союза, в том числе с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы настроены более оптимистично, они найдут варианты, как частично нас финансировать. Мы ждем первый транш из той суммы, о которой мы договаривались на именно 26-й год, в апреле месяце", - заверил Зеленский.

Президент добавил, что Евросоюз давал обязательства предоставить кредит Украине. Поэтому Киев надеется, что несмотря на действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана выход будет найден.

"Я считаю, что в любом случае, даже находя альтернативные временные шаги, ЕС должны... а так как имели согласование всеми лидерами перед этим в конце 25-го года по выделению 90 миллиардов, поэтому ЕС должны найти выход из этой ситуации", - резюмировал он.