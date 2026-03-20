ЄС повинен знайти вихід: Зеленський оптимістичний щодо кредиту на 90 млрд євро

Європейський Союз знайде варіанти фінансування потреб України навіть з огляду на те, що ситуація із роблокуванням кредиту залишається непевною через саботаж Угорщини.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
Зеленський зазначив, що проговорював питання з лідерами Європейського Союзу, в тому числі з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Ми налаштовані більш оптимістично, вони знайдуть варіанти, як частково нас фінансувати. Ми чекаємо перший транш з тієї суми, про яку ми домовлялись на саме 26-й рік, в квітні місяці", - запевнив Зеленський.
Президент додав, що Євросоюз давав зобов'язання надати кредит Україні. Тому Київ сподівається, що попри дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана вихід буде знайдено.
"Я вважаю, що у будь-якому випадку, навіть знаходячи альтернативні тимчасові кроки, ЄС повинні... а так як мали узгодження всіма лідерами перед цим в кінці 25-го року щодо виділення 90 мільярдів, тому ЄС повинні знайти вихід з цієї ситуації", - резюмував він.
Нагадаємо, що проросійська Угорщина продовжує блокувати надання Україні кредиту від ЄС на 90 млрд євро. Безпосередньо сам Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки Україна не відновить постачання російської нафти - яке зараз не здійснюється через пошкодження трубопроводу російськими ударами.
19 березня під час саміту голів ЄС попри "гарячі" дебати, переконати прем'єра Угорщини зняти своє вето на кредит так і не вдалося. Це викликало лють та обурення у членів ЄС.
Наприклад, Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу. Президент Євроради Антоніу Кошта взагалі назвав поведінку Орбана "неприйнятною".
Після саміту президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС "так чи інакше" надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, попри блокування з боку Угорщини.
