ЄС повинен знайти вихід: Зеленський оптимістичний щодо кредиту на 90 млрд євро

Зеленський зазначив, що проговорював питання з лідерами Європейського Союзу, в тому числі з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми налаштовані більш оптимістично, вони знайдуть варіанти, як частково нас фінансувати. Ми чекаємо перший транш з тієї суми, про яку ми домовлялись на саме 26-й рік, в квітні місяці", - запевнив Зеленський.

Президент додав, що Євросоюз давав зобов'язання надати кредит Україні. Тому Київ сподівається, що попри дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана вихід буде знайдено.

"Я вважаю, що у будь-якому випадку, навіть знаходячи альтернативні тимчасові кроки, ЄС повинні... а так як мали узгодження всіма лідерами перед цим в кінці 25-го року щодо виділення 90 мільярдів, тому ЄС повинні знайти вихід з цієї ситуації", - резюмував він.